Alcaraz se estrena bajo techo

Carlos Alcaraz frenó con rotundidad el intento de reacción del australiano Alex de Miñaur, que no pudo evitar su segunda derrota seguida en la final de Róterdam que ganó el español por 6-4, 3-6 y 6-2 para inaugurar su cosecha de éxitos en este 2025 y conseguir su primer trofeo en un evento bajo techo. El español, tercer jugador del mundo, tardó una hora y 55 minutos en sellar una nueva victoria sobre el oceánico, octavo del ránking ATP que el pasado año fue ya relegado al papel de subcampeón tras perder con el italiano Jannik Sinner. Ha recuperado el protagonismo Alcaraz después de la decepción que sufrió en el Abierto de Australia. Ahora, logra su primer trofeo del 2025, el decimoséptimo en lo que va de carrera.

No logra De Miñaur superar al murciano con el que ha perdido cada partido que han disputado. Ocurrió en arcilla, en Barcelona en el 2022 y después en hierba, en Queens, en el 2023. Ahora, en pista dura y bajo techo, en Róterdam, tampoco pudo. Ganó el español, que se rehízo en el tercer set de una leve desconexión que tuvo en el segundo y que le costó la manga. Después de ganar con autoridad el primer parcial cedió el saque a las primeras de cambio en el segundo. Fue una oportunidad que no desechó de Miñaur que se hizo fuerte con su saque, que mantuvo hasta el final, y que le llevó a igualar el partido. Recuperó el pulso del partido Carlos Alcaraz en el tercero, en el que después del empate a dos juegos aceleró. Por fin rompió para establecer un desequilibrio de 4-2 que alargó con un parcial de 4-0 que le llevó al triunfo.

Alcaraz se convirtió en el primer debutante en Rotterdam que gana el título desde que en el 2004 lo hizo el australiano Lleyton Hewitt. «Este torneo es ya muy especial para mí por el apoyo. Esta ha sido mi primera vez pero parecía que llevaba más tiempo jugando. Espero volver la temporada que viene», dijo sobre la pista Carlos Alcaraz. «Cada día me he encontrado mejor y os quiero dar las gracias. A mi equipo, porque todos juntos hemos trabajado muy bien», añadió. El primer español en ganar el torneo de Róterdam tras los intentos fallidos en las finales de Juan Carlos Ferrero, derrotado en el 2004 ante Hewitt y de Rafael Nadal, superado por Andy Murray cinco años después, reactiva su recorrido exitoso. No ganaba un evento desde que conquistó Pekín en el 2024 tras vencer en la final a Sinner. El murciano, tercero del mundo, no competirá hasta dentro de dos semanas, en Doha, donde coincidirá con Sinner.