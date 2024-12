Rafa Nadal disfruta de un paseo en familia y un chapuzón navideño

Las buenas condiciones meteorológicas de las que disfruta Mallorca en estas fechas tan señaladas han permitido a Rafa Nadal disfrutar de una jornada en familia e incluso desafiar la baja temperatura del agua para darse un baño en el mar. El ganador de 22 títulos de Grand Slam ha compartido varias imágenes de un día especial a través de las redes sociales en las que está acompañado por su mujer, Maria Francisca Perelló, y su hijo, el pequeño Rafael, junto a sus padres, su hermana, tíos y primos.

«Tiempo para estar con la familia», es el mensaje que Rafa Nadal ha publicado con cuatro fotografías de un día en el que ha lucido el sol y el mar en calma le ha permitido, entre risas, posar con algunos de sus primos y darse un chapuzón navideño en las aguas cristalinas de las que puede presumir el litoral mallorquín.

Después de colgar la raqueta con su participación en las finales de la Copa Davis, Rafael Nadal vive una nueva etapa en la que dispone de más tiempo para estar con los suyos lejos de la vorágine de la competición. Era habitual por esta fechas que el manacorí tomara parte de la exhibición que se había venido desarrollando en Abu Dabi con algunos de los mejores jugadores del mundo y que formaba parte de una escala habitual en su pretemporada antes de poner rumbo a tierras australianas para disputar el primer grande de la temporada. Una vez alejado del circuito saborea estas fechas en casa con su gente.

Nadal disfruta de estos días en la Isla tras haber viajado a Arabia Saudí, donde participó de la entrega de premios y una serie de actividades de la federación de aquel país. El mallorquín es embajador de tenis en Arabia Saudí, donde dejó la puerta abierta a ser entrenador, aunque enfatizó que aún es pronto para aventurarse.

«Ahora mismo no me veo en ningún proyecto de este tipo, pero no sé cómo va a ser mi vida en uno, dos o tres años». En la tercer ocasión que visitaba el país asiático, el extenista mallorquín explicó: «Esta vez pude visitar el casco histórico de Jeddah. Y trato de recibir toda la información, de conocer realmente la información de las personas que realmente viven aquí, y de las personas que viven aquí y no son sauditas. Por eso es importante entender cómo son sus vidas aquí, siendo de una parte diferente del mundo. Respecto a la apertra del país al exterior a través del deporte, Nadal explicó que «tener todos estos grandes eventos aquí anima a la población joven a practicar y hacer deporte y esa es una gran noticia. Una comunidad deportiva es una comunidad sana y creo que el país avanza en esa dirección».