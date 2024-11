Rafael Nadal está inmerso en su preparación para disputar las Finales de la Copa Davis que se van a jugar en Málaga del 19 al 24 de noviembre y supondrán una retirada como jugador profesional que afronta con naturalidad y consciente de su situación. «Si realmente no me veo listo para tener opciones de ganar el individual yo soy el primero que no voy a querer jugar», aseguró este viernes.

El ganador de veintidós Grand Slam llegó este jueves a Málaga y poco después ya se ejercitó en las instalaciones del Palacio de los Deportes Martín Carpena que durante dos semanas concentra lo más relevante del tenis mundial. Primero con la fase final de la Copa Billie Jean King y después con la Copa Davis.

Nadal forma parte de la selección de David Ferrer pero no quiere que su próximo adiós del tenis condiciones la perspectiva competitiva del equipo. «Primero hay que ver como me voy sintiendo estos días en el entrenamiento y si realmente no me veo listo para tener opciones de ganar el individual, voy a ser el primero que no va a querer jugar», indicó Nadal en una entrevista con la Real Federación Española de Tenis.

El balear, que cuenta en su historial con cinco de los seis títulos de la Copa Davis que tiene España, se muestra ilusionado por regresar a las pistas. Su última presencia en un torneo, al margen de la exhibición del Six Kings Slam de Riad, son los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Más o menos he podido hacer una buena preparación por eso estoy aquí», apunta el balear. «Hay que ver en el día a día, llevo tiempo sin competir y la realidad es que me apetece vivir esta semana sea de la manera que sea. Y en este sentido, pues con la ilusión de cerrar una etapa muy bonita y larga de mi vida viviendo estos últimos momentos con ilusión, con normalidad también y, bueno, desde la aceptación de lo que es todo un principio y un final», indica Rafa Nadal.

Nadal, ganador de veintidós Grand Slam y que en los dos últimos años no ha podido competir con normalidad por culpa de las lesiones, tiene un especial idilio con la Copa Davis y con los eventos por equipos. «Mi primera gran alegría como tenista profesional creo que fue la Copa Davis del 2004», recuerda el balear de 38 años. «Con lo cual, así como se han dado las circunstancias, se me ha presentado la oportunidad de poder estar aquí», señaló el tenista español que aún no sabe el rol que tendrá en estas Finales de la Copa Davis.

«Primero hay que ver como me voy sintiendo estos días en el entrenamiento y si realmente yo no me veo listo para tener opciones de ganar el individual yo soy el primero que no voy a querer jugar. Si yo no me veo listo soy el primero en que voy a hablar con el capitán», subrayó Nadal que no quiere que el hecho de que sea su última semana como profesional condicione al capitán David Ferrer.

«Ya se lo he dicho a David en muchas ocasiones es que no tomen ninguna decisión en base a lo que es mi última semana como tenista profesional», insistió el otrora número uno del mundo. Nadal considera que España tiene opciones de ganar el torneo, su séptima Copa Davis. «claro que hay opciones. Siempre hay opciones. lo que pasa es que son superficies difíciles. Es una superficie rápida, la verdad, pero bueno, cualquier cosa puede pasar».

El jugador de Manacor echa la vista atrás y se muestra agradecido con todo lo vivido y logrado en su carrera. «No, no puedo pedir nada más. Estoy más que agradecido y satisfecho con todo lo que me ha pasado durante todos estos años», dijo.

«Lo que me gustaría es evidentemente que el equipo funcione bien y tener opciones de ganar una Copa Davis más ya sea jugando o animando desde la grada», apuntó. «Yo estoy aquí para vivir esta semana con ilusión y después veremos qué pasa», concluyó Rafael Nadal días antes de su última puesta en escena como profesional.