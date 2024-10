El serbio Novak Djokovic se extendió este viernes en sus elogios al mallorquín Rafael Nadal, que se retirará en noviembre tras la Copa Davis: «Ha sido mi mayor rival. La rivalidad que he tenido con él ha sido la que más ha marcado mi carrera, de lejos».

«Sabíamos que el momento (de su retirada) llegaría tarde o temprano, pero fue impactante igualmente», indicó el tenista en declaraciones a la prensa tras imponerse en los cuartos de final del Másters 1.000 de Shanghái ante el checo Jakub Mensik (6-7 (4), 6-1, 6-4). Djokovic lamentó que los problemas físicos del balear «ya no le permitiesen jugar a un nivel alto de forma constante», pero elogió igualmente su «gran legado» e insistió en que «puede estar extremadamente orgulloso de lo que ha conseguido».

«Es una noticia dura pera el mundo del tenis, y del deporte en general. Rafa es una inspiración para millones de niños en todo el mundo, así que puede estar muy orgulloso de su carrera», recalcó. «Tengo mucho respeto por él y por el legado que ha creado. (...) Me ha impactado mucho como jugador», conmemoró el de Belgrado, que celebró que Nadal se mantenga vinculado al tenis a través de su academia: «Necesitamos que los grandes ídolos del deporte sigan involucrados de alguna forma».

Djokovic se refirió también a las retiradas de otros grandes como el suizo Roger Federer (2022) o el británico Andy Murray, este mismo año: «Es un poco abrumador para mí, no sé qué pensar. Yo todavía disfruto compitiendo, pero una parte importante de mí se va con ellos». Ayer, tras el anuncio de Nadal, Djokovic se despidió de su gran rival en una publicación en redes sociales: «Gracias por llevarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad, la que más me ha impactado como jugador».

«Rafa, una publicación no es suficiente para expresar todo el respeto que te tengo y por lo que has hecho en nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que probablemente es sea el mayor logro que cualquiera pueda desear», apuntó el de Belgrado. «Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Sólo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en ícono del tenis y del deporte en general», indicó el tenista que más tiempo ha pasado en lo más alto del 'ranking' ATP en la historia.

Además, Djokovic confirmó que estará en la fase final de la Copa Davis de Málaga para despedirse de Nadal, aprovechando que tiene residencia en la cercana localidad de Marbella. «Tu pasión por representar a España siempre ha sido notable. Te deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo de Copa Davis de España. Estaré allí en persona para rendir homenaje a tu estelar carrera», avanzó.

Djokovic y Nadal se midieron en sesenta ocasiones durante su carrera deportiva, con 31 victorias para el serbio y 29 para Nadal. La última vez que se vieron las caras fue en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París, donde el balear, pese a perder por 6-1 y 6-4, llegó a igualar una desventaja de 4-0 en el segundo parcial. La rivalidad entre Nadal y Djokovic es la más longeva de la historia del circuito, superando los cincuenta enfrentamientos entre Djokovic y Federer y los 40 de Nadal y Federer. El serbio y el español se volverán a encontrar a finales de este mes en la exhibición «6 Kings Slam» que se jugará en Arabia Saudí, junto a Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner y Daniil Medvedev.