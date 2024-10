Rafa Nadal ha anunciado este jueves su retirada del tenis profesional y lo ha hecho con un vídeo muy emotivo, en el que ha abierto su corazón y ha desvelado quiénes son los pilares de su vida. El tenista ha mostrado su lado más humano y ha dejado claro que su familia «lo es todo para mí». Estas son las frases que ha dejado para la historia.

«Mi mujer, Mary, llevamos 19 años juntos. Gracias por todo lo que has hecho, creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera».

«Volver a casa y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar».

«La familia lo es todo para mí».

«Mi madre, creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo».

«Mi hermana, creo que hemos mantenido siempre una relación increíble»

«Mi tío, que es la razón por la que empecé a jugar a tenis. Gracias a él he podido superar muchas situaciones que ha sido difíciles en mi carrera deportiva».

«Mi padre, una fuente de inspiración, en todos los sentidos, ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación. Muchísimas gracias a mi padre de manera muy, muy especial».

«Vosotros, los aficionados no tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir, me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento».

«Han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente, no he sido capaz de jugar sin limitaciones».

«Todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad».

«Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Sólo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto».