«Mi mujer, Mery, llevamos 19 años juntos. Gracias por todo lo que has hecho, creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera». Con estas cariñosas palabras y visiblemente emocionado se ha referido Rafa Nadal a su esposa, en el vídeo en el que ha anunciado su despedida este jueves.

También han sido especialmente emotivas las palabras dedicadas a su hijo. «Volver a casa y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar».

El tenista ha asegurado que «la familia lo es todo para mí» y ha tenido palabras de agradecimiento para cada uno de ellos. «Mi madre, creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo», ha expresado. Respecto a su hermana, ha calificado de «increíble» la relación que mantiene con ella.

Un papel destacado también ha reservado para su tío Toni, «la razón por la que empecé a jugar a tenis. Gracias a él, he podido superar muchas situaciones que ha sido difíciles en mi carrera deportiva. A su padre lo ha definido como «una fuente de inspiración, en todos los sentidos, ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación. Muchísimas gracias a mi padre de manera muy especial».

Nadal también se ha referido a los aficionados. «No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir, me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento».

«Todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad», ha confesado. Por último, ha expresado que «me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Sólo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto».