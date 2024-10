Rafa Nadal se retira. El tenista mallorquín de 37 años ha anunciado oficialmente este jueves su retirada de las pistas a través de un emotivo vídeo. La Final a 8 de la Copa Davis será su último torneo como tenista profesional, en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

«Me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones que me ha llevado a tomar esta decisión», señala Nadal.

«En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado a poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar», asegura.

El manacorí, de 38 años, cuelga la raqueta con 92 títulos de los que 22 son del 'Grand Slam'. Además de haber logrado la medalla de oro en los Juegos, tanto en individual como en dobles, y Cinco Copa Davis.