Rafael Nadal, tras perder la final de Bastad: «Es difícil jugar peor»

Rafael Nadal, que se quedó en puertas de reencontrarse con el triunfo en un torneo del circuito ATP de tenis pero que perdió la final de Bastad (Suecia) ante el portugués Nuno Borges, asumió su mala actuación y su flojo nivel mostrado en el partido decisivo por el título.

«Sabía que las cosas no iban a ser fáciles. Tengo que aceptar las cosas como vienen y trabajar para mejorar. He jugado muy mal y estoy triste por eso. Veo difícil jugar peor de lo que lo he hecho. He estado sin energía aunque es normal porque llevaba tiempo sin competir durante varios días seguidos. He tenido partidos largos y Nuno Borges mereció ganar», dijo Nadal en la rueda de prensa tras la final.

Nadal lamentó no haber podido plasmar en la cancha el buen nivel mostrado en los entrenamientos recientes. «Tenía buenas sensaciones de los entrenamientos pero no he podido trasladarlo a los partidos. El nivel de juego ha estado lejos del que he tenido en los entrenamientos. Tengo que jugar mucho mejor para ser competitivo».

Rafael Nadal disputó una final dos años después de su éxito en Roland Garros 2022, la última vez que pujó por un trofeo. Y desde entonces, además, no había conseguido jugar cuatro encuentros consecutivos. Aún así, fue exigente consigo mismo.

«He buscado soluciones pero mi nivel ha estado lejos del que debería haber tenido. Es importante que el cuerpo haya aguantado bien durante la semana pero físicamente y también mentalmente me he quedado sin energía. Esa puede ser una razón de mi mal juego en esta final. Tengo que analizar muchas cosas», indicó.

París 2024 es el reto del balear que en los próximos días viajará a Francia donde competirá en el cuadro individual y compartirá dobles con Carlos Alcaraz. «Estoy ilusionado por formar parte del equipo olímpico y representar a España. Los Juegos son el acontecimiento más importante del deporte. Si logro hacer un buen tenis a nivel individual también lo haré en el dobles pero tengo que ver lo que ha pasado esta semana. Carlos Alcaraz va a estar a un gran nivel porque llega con confianza y entrenaremos juntos», apuntó Nadal.