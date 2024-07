Alcaraz se desquita los nervios ante Lajal

Ante los nervios clásicos de defender un Grand Slam, de inaugurar la pista central de Wimbledon y de tener enfrente a un rival sin nada que ganar y un mundo que perder, Carlos Alcaraz se desquitó la presión del primer día y venció a Mark Lajal (7-6 (3), 7-5 y 6-2) para avanzar en Wimbledon. Alcaraz sufrió más de que lo que se podría aventurar ante un rival como Lajal, fuera de los 250 mejores del mundo, sin experiencia ante top 20 y sin un solo partido de Grand Slam en su mochila.

El estonio, el primer hombre de esta nacionalidad en jugar en un 'major', sin miedo de ningún tipo, aprovechó lo tierna de la hierba, que adquiere una velocidad adicional a los golpes, y un Alcaraz poco brillante, para hacer partido. No le dio para ganar ni un set, pero exprimió al murciano, que puede presumir de haberse llevado los primeros sustos del torneo. Porque Lajal tuvo el privilegio de ir por delante en el primer parcial, con 2-3. Una ventaja que no le duró nada, porque nada más llevarse el 'break', perdió los diez puntos siguientes.

No fue una sangría suficiente para que el estonio se descolgara, ya que este sacaba el servicio a pasear cuando lo necesitaba, incluyendo tres 'aces' seguidos para forzar el desempate. Ahí también tomó la delantera, pero no capitalizó sobre ello. Alcaraz ganó los últimos cuatro puntos y Lajal entregó el set con una doble falta. Pese a no estar brillando, el sistema de estadísticas del torneo otorgaba un 9,7 sobre 10 a la derecha de Alcaraz. Rozaba la perfección con su golpe favorito, pero el buen partido de Lajal lo escondía. Una mala dejada del español en el inicio del segundo set volvió a poner por delante al estonio, que pecó otra vez de vértigo.

Tras el 'break', perdió ocho puntos seguidos. Verse por delante era su criptonita. Por eso se derrumbó cuando disponía de un 40-0 para poner el 6-5 y asegurarse, por lo menos. otro 'tie break'. El tenerlo tan cerca atenazó al estonio, que perdió de un plumazo ocho puntos seguidos y. con ello. el set. Las grandes lagunas de Lajal, capaz de hacer un gran punto y de no ganar nada durante minutos, fue el gran peor del chaval del peinado palmera, que tras la guerra del primer y segundo set optó por izar la bandera blanca.

Alcaraz le atropelló en el tercero y cerró el triunfo, ante los ojos del futbolista David Beckham y el documentalista David Attenborough, en poco más de dos horas, suficiente para desengrasarse tras más de una semana sin partidos oficiales después de su eliminación de Queen's. Su siguiente obstáculo llegará el miércoles, cuando se mida al ganador del duelo entre Sebastian Ofner y Aleksander Vukic.