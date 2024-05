El Mallorca Championships ha presentado este jueves su cuarta edición pudiendo presumir de un «nivel muy alto» una vez que se asegura un cuadro compuesto por jugadores que figuran entre los 60 primeros clasificados de la clasificación mundial y poniendo a disposición del público múltiples alicientes que garantizan el mejor espectáculo del planeta tenis. La cita mallorquina de la ATP, que se celebrará en el Mallorca Country Club de Santa Ponça a partir del 22 de junio, aún dispone de dos invitaciones por otorgar a la espera de que las grandes raquetas dén forma a su agenda previa a Wimbledon y celebra el acuerdo de patrocinio alcanzado con la firma Waterdrop que redunda en la responsabilidad y sostenibilidad del torneo.

El director del Mallorca Championships presented by Waterdrop, Toni Nadal, ha valorado que el corte para acceder al cuadro principal se cierra en el puesto 64 del ránking, lo que «signfica que el nivel es muy alto». «Tendremos a Jaume Munar, que atraviesa el mejor momento de su carrera; Ben Shelton, del que McEnroe ha dicho que puede ser el número uno del mundo; Eubanks, campeón del año pasado, e incorporaciones primordiales por encima de todo como Dominic Thiem, que, aunque su ránking ahora no es bueno, es ex numero 3 mundial, Fabio Fognini y Monfils, que es junto con Kyrgios uno de los jugadores más espectaculares del circuito y por los que pagas una entrada para ir a verlos», ha detallado Toni Nadal, que cree que el cartel todavía puede disparar su nivel con las wild cards que restan por definirse.

«Dejamos dos invitaciones para el último momento. No hace mucho tiempo pudimos comprobar como Djokovic se apuntó a Ginebra y sabemos que estos grandes jugadores esperan hasta el último momento porque dependen de si han conseguido hacer muchos partidos o no. Sabemos que va a pasar y estamos pendientes de ver que jugador sería, pero el nivel es altísimo porque es muy difícil determinar quién va a ser el ganador una vez que las diferencias se han reducido tanto y creo que veremos un buen espectáculo y gente de altísimo nivel», ha analizado el director del Mallorca Championships presented by Waterdrop.

El CEO de e|motion, empresa organizadora del torneo, Edwin Weindörfer, ha invitado y animado a los aficionados a disfrutar de una nueva edición que comenzará a calentar motores el viernes 21 de junio con una cena gala que llegará precedida de una exhibición que tendrá como protagonistas a Gael Monfils, Dustin Brown, Feliciano López y Tommy Haas. Además, ha destacado que el ritmo de venta de entradas era «fenomenal» y un ejemplo más de la consolidación de un evento que pasa de «20 a 63 palcos VIP» como muestra de la creciente apuesta de las empresas.

Weindörfer ha subrayado la importancia de contar con un patrocinador como Waterdrop, cuyo cofundador, Henry Murray, ha celebrado su implicación en el Mallorca Championships como title sponsor para «usar la voz del deporte como inspiración para hacer las cosas mejor» convirtiendo el evento «en un modelo de conducta dentro y fuera de las pistas» a la hora de erradir las botellas de plástico de un solo uso. «Mallorca tiene grandes iniciativas en sostenibilidad y esperamos contribuir con esta aportación», ha resumido.

El responsable de Turisme del Consell, Pedro Mas, ha valorado que el Mallorca Championships «sitúa un año más la Isla en el centro del tenis internacional» y ha resaltado que el evento refleja que Mallorca «tiene más que ofrecer que sol y playa». «Demostraremos que la Isla es un escenario perfecto para eventos, para turismo y para que los aficionados locales puedan disfrutar de este espectáculo. El torneo permite apuntalar el modelo turístico y poner en valor la calidad de la oferta», ha agregado.

Joan Antoni Amengual, alcalde de Calvià, que ha agradecido las invitaciones a los escolares del municipio y los descuentos para los residentes, se ha pronunciado en la misma línea que Pedro Mas y ha incidido en el trabajo de los organizadores del Mallorca Championships como ejemplo de «iniciativa público-privada» y en la vocación de Waterdrop que se «alinea» con el trabajo del consistorio en materia de sostenibilidad y responsabilidad.