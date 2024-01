Munar, a romper su techo en Australia ante Mannarino

Jaume Munar afronta esta madrugada del martes a miércoles la oportunidad de clasificarse por primera vez en su carrera para la tercera ronda del Abierto de Australia. Después de imponerse con autoridad a Shevchenko en su debut en el primer grande de la temporada, el mallorquín se enfrenta al francés Adrian Mannarino, que se deshizo en su primer compromiso en Melbourne Park al suizo Stanislas Wawrinka.

Tras abrir la sesión inaugural del Abierto de Australia, Jaume Munar vuelve a la carta este miércoles -de madrugada en España alrededor de las 2:30- para mejorar sus registros en el major australiano, donde sólo en un acción había pisado la segunda ronda. No será una tarea sencilla a pesar de las buenas prestaciones exhibidas en el debut, ya que en esta ocasión tendrá al otro lado de la red a Adrian Mannarino, de 35 años y número 19 de la clasificación mundial.

Munar y Mannarino, ganador de tres títulos el año pasado y finalista en el Mallorca Open, no se han enfrentado aún en el circuito ATP por lo que su duelo en el Abierto de Australia en Melbourne Park supone el primer episodio de su rivalidad. Aunque el cartel de favorito recae sobre el francés, a favor del mallorquín está el aspecto físico, ya que, a diferencia de su adversario, tuvo un debut tranquilo en este sentido. Mientras el de Santanyí sacaba adelante su compromiso de primera ronda el domingo su rival necesitaba más de tres horas y media para clasificarse el lunes.

Jaume Munar ha expresado tras su estreno su ilusión por firmar una gran actuación en Australia después de asegurar que ha hecho «la mejor pretemporada de mi vida». El de mallorquín analizó que he introducido «muchos cambios que me han hecho salir de mi zona de confort». «Venía con expectativas de jugar muy bien pero luego la verdad es que no me esperaba ganar así de contundente», explicó el mallorquín después de concretar la que fue la primera victoria en el cuadro masculino de la actual edición. «Ahora hago muchas menos horas de entrenamientos y a nivel tenístico he cambiado algunas cosas en el saque y la derecha, por ejemplo, la he cambiado de arriba a abajo», agregó.

El balear ha precisado que han sido «seis años donde me había estancado a nivel personal, no en lo tenístico». ♫Nunca conseguía introducir cambios abruptos. Mi juego es muy diferente ahora, intento irme más hacia adelante y romper barreras», comentó un renovado Munar que siempre fue conocido por sus capacidades defensivas y su control desde la línea de fondo.

