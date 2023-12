Rafael Nadal volvió a sincerarse este jueves a través de las redes sociales. Y lo hizo con un nuevo mensaje en el que confesó lo duros que han sido estos meses recuperándose de la lesión sufrida el pasado enero en el Abierto de Australia y las dudas que le castigaron a la hora de calibrar su vuelta a las pistas, que será finalmente en unas semanas en el torneo de Brisbane, antesala de primer Grand Slam de 2024, un año que ha dejado claro que todo apunta a que será su última temporada como tenista, dejando abierta una pequeña posibilidad de dar continuidad a esa idea un poco más allá.

«Hay muchas posibilidades de que sea mi último año; puede que medio año, el año completo... no tengo la capacidad para contestar», refiere Nadal en un vídeo en el que reitera que lo importante «es que vuelvo a competir, aunque sí que tengo en mi cabeza que lo normal es que sea mi último año. No lo quiero anunciar, porque no sabes lo que pasará, pero creo que va a ser así», dejando abierta una pequeña puerta para más adelante en caso de encontrarse bien físicamente.

Mi última reflexión tras el anuncio… 📣



👉🏻 claro que he pensado que no tenía sentido (volver a competir)… que son muchos años…

👉🏻 He luchado y he mantenido la ilusión en todo momento

👉🏻 He tenido la gente adecuada a mi alrededor como siempre he tenido en toda mi carrera…… pic.twitter.com/xLnHMdZTqD — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 7, 2023

De la misma manera, recordó lo complicada que ha sido esta lesión, una más en su dilatado historial médico y a los 37 años de edad. «En muchos momentos, he pensado que no tenía sentido, que son muchos años, muchas cosas y horas de trabajo a las que no les ves el resultado», aseguraba un sincero Nadal, quien recordó sus palabras en la Academia meses atrás.

«No merecía terminar mi carrera deportiva en una sala de prensa y por eso he mantenido la ilusión, con dudas, con buenos y malos y muy malos momentos... pero siempre rodeado de la gente adecuada, que me ha estado ayudando a estar donde estoy ahora», añadía, sumando a todo ello «las ganas dela gente que quiere verme jugar, y eso tiene impacto para mí», aseguraba el tenista de Manacor, que apura su preparación para regresar al circuito en enero de 2024, el que todo apunta será su año de despedida del deporte de alta competición.