Nadal pasa por el quirófano

Rafael Nadal ha pasado este viernes por la sala de operaciones para someterse a una pequeña intervención quirúrgica por artroscopia para revisar la lesión del psoas izquierdo que le ha mantenido alejado de la competición desde el pasado mes de enero. El de Manacor, que recientemente había visitado las instalaciones del Rafa Nadal Sports Centre ubicado en Sani (Grecia), ha sido operado en Barcelona, donde este sábado precisamente cumplirá 37 años.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam, que anunció un parón indefinido para regenerar su físico, ha sido intervenido en Barcelona por los doctores Philippon, Vilaró y Ruiz-Cotorro y su equipo ha anunciado que en las próximas horas ofrecerá más información al respecto de una intervención llamada a mejorar el estado de una lesión que ha supuesto un auténtico calvario. Y es que, tras verse obligado a retirarse de su partido de segunda ronda del Abierto de Australia el 18 de enero, la primera estimación para volver a las pistas era de seis a ocho semanas.

El propio Rafael Nadal reveló posteriormente que se había producido «una avería» más importante de lo que inicialmente parecía vio como los plazos se fueron retrasando. A medida que avanzaba la temporada de tierra batida fue cancelando las diferentes citas que aparecían en su agenda. Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma se cayeron de su calendario hasta que a pocos días del inicio de Roland Garros comunicó que se veía obligado a parar y a detener toda su actividad para intentar recuperarse bien y preparar en las mejores condiciones un 2024 que sería su último año en el circuito.

Nadal, que antes del Masters 1.000 de Madrid señaló que introdujo cambios en su tratamiento, precisó que durante el proceso de recuperación y readaptación progresiva a la competición se habían producido fallos, aunque no entró en detalles. «La lesión no ha evolucionado y puede haber muchos factores que hayan influido, pero no los puedo contestar. Creo que se tomó alguna decisión equivocada, pero se hizo con la máxima prudencia posible y desde el convencimiento de que todos los que han estado a mi alrededor querían lo mejor para mí», manifestó el manacorí en su última comparecencia ante los medios de comunicación.