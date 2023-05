Así reacciona el tenis mallorquín al anuncio de Nadal

El anuncio del descanso temporal de Rafael Nadal y su anuncio de que 2023 será su última temporada ha sido acogido con respeto e ilusión de que el campeón de Manacor dé más alegrías al deporte balear el año que viene. Jofre Porta, quien fue uno de sus primeros entrenadores, explica. «Es, como siempre, una decisión muy muy meditada. Algún día esto acabará, pero parece que Rafa no quiere que sea el último capítulo de esta impresionante aventura. Quiere un epílogo que aplaza al 2024. Todos los que le queremos estaremos esperando en ascuas lo que pueda pasar el próximo año».

Alberto Tous, uno de los mejores tenistas mallorquines de la historia y que también conoce muy bien a Nadal, comenta: «Si Rafa toma esta decisión de no jugar en 2023 es porque tiene motivos. Lo que está demostrando es que ama el tenis de una forma impresionante y que tuviera estas ganas de seguir compitiendo con 37 años es una prueba de ello. Y si reaparece en la Copa Davis a finales de año será una gran noticia para todos y para él también. Veremos qué pasa en estos meses para ver si el tiempo le acerca a las pista o le aleja de una forma definitiva. Es una decisión muy personal y cofiando siempre en él. Lo que decida será lo mejor y si vuelve será porque se siente al cien por cien para competir».

Al presidente de la Federación Balear de Tenis, Tòfol Bennàssar, la decisión de Nadal no le cogió por sorpresa: «La verdad es que lo veíamos venir, porque no poder jugar en toda la gira de tierra ya es un palo para él. Se ha merecido el derecho a poder decidir y parar ya que a sus casi 37 años su cuerpo ya no recupera como años atrás. Cualquier decisión suya la apoyamos porque se lo ha ganado con creces, un señor dentro y fuera de la pista,un ejemplo a seguir para todos tanto deportistas como no deportistas. Le deseamos una pronta recuperación y decida lo que decida para el 2024 tendrá todo nuestro apoyo . Para nosotros ya es el más grande y no habrá nadie como él».

Su antecesor en el cargo, Toni Ferragut, mostraba su respeto ante la decisión de Nadal. «Él mejor que nadie sabe lo que le puede ir mejor y por supuesto hay que respetarla y el tiempo y su estado físico serán los que dictarán su posible vuelta en el 2024. Todos lo deseamos para poner el mejor colofón a su brillante carrera tenistica».