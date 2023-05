A Nadal muchos le daban por ‘muerto’ a finales de 2021 y en 2022 logró otros dos Grand Slam. En 2023 las voces sobre la inevitable retirada del ‘manacorí’ se han ido amplificando desde que se retirara en Australia. Y es normal. Son casi 37 años muy machacados con más lesiones que grandes títulos. Pero Nadal no es normal. Oye a su cuerpo decir que pare, pero no se lo quiere creer. Su mente manda sobre su cuerpo y ésta le dice que aún puede dar el último golpe. Él podría haber dicho ayer que se retiraba y todo hubieran sido más que merecidos elogios ante una carrera deslumbrante. Pero no. Quiere dar otra vuelta de tuerca para volver a sentir el veneno de la competición, del aplauso, del reconocimiento y, en última instancia, del triunfo. Y entonces sí que dirá adiós, aunque su mente le siga diciendo que puede continuar. Porque todo, hasta Nadal, tiene fecha de caducidad, aunque él crea más hasta ahora en lo de consumir preferente antes de...finales de 2024.