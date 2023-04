Rafael Nadal no jugará en Montecarlo

Rafael Nadal no participará finalmente en el Torneo de Montecarlo. A través de un comunicado, el tenista mallorquín ha asegurado este martes que todavía no se encuentra preparado para jugar al más alto nivel y ha confirmado su ausencia en el torneo monegasco, pese a que la organización del mismo anunció su presencia hace unas semanas.

«Aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel por lo que no podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo», destaca Nadal. «Lamentablemente no me encuentro aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso de recuperación y preparación, esperando volver pronto a la competición», añade en una nota que también ha hecho pública a través de sus redes sociales.

Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2023

Nadal ya había dejado entrever la semana pasada que no veía clara su reaparición en el torneo. «No sé quién saca esta información, pero evidentemente si fuera cierta os lo confirmaría pero desgraciadamente no os lo puedo confirmar», manifestó el deportista durante el acto de entrega de los premios de la Fundación que lleva su nombre. «Las cosas se van moviendo día a día y no digo cosas que no puedo cumplir», añadió. «Prefiero decir las cosas cuando las sepa realmente y en este momento no las sé».

Nadal, que sufrió una lesión en el psoas ilíaco el pasado 18 de enero en el partido que le enfrentaba al estadounidense Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Abierto de Australia, ha retrocedido hasta el puesto 14º del mundo lastrado por esos problemas físicos de los últimos meses. El siguiente torneo en el calendario, en el que está inscrito, es el Conde de Godó de Barcelona, de categoría 500.