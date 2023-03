David Ferrer desea contar con Nadal en su estreno como capitán de la Copa Davis

David Ferrer, nuevo capitán español de Copa Davis, admitió este viernes que prefiere que Novak Djokovic no juegue con Serbia la fase de grupos de la competición, donde España ha quedado encuadrada en el Grupo C junto a la selección balcánica, República Checa y República de Corea.

«Si no juega Djokovic, mejor. Yo nunca he dicho eso de que quería enfrentarme a los mejores. Cuando jugaba y llegaba a una final, siempre decía que, si no tenía que enfrentarme a alguno del 'Big 3' (Djokovic, Nadal y Federer), mejor. La lástima es que uno de los tres siempre estaba», comentó Ferrer entre risas.

El de Jávea, que dio hoy una rueda de prensa para hacer una valoración del grupo de la Davis, estrenará su nuevo cargo del 12 al 17 de septiembre en Valencia.

En la capital del Turia, España intentará lograr una plaza para disputar la Final a Ocho que se celebrará en Málaga, del 21 al 26 de noviembre, y a la que accederán los campeones y subcampeones de los cuatro grupos.

Ferrer tiene claro que «Serbia es el rival a batir». No solo por Djokovic, sino porque cuenta con «grandes jugadores como Lajovic Krajinovic o Djere y un buen doble».

En cualquier caso, Ferrer está convencido de que el sorteo, que ha deparado a dos de los tres rivales del año pasado (Serbia y Chequia), les concede, a priori, «buenas opciones» de clasificarse para la fase final.

«España tiene jugadores para ganar la Copa Davis, pero al final hay muchas cosas que no depende de mí», afirmó el extenista alicantino.

El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz Román, coincidió con Ferrer en que la Copa Davis «es una de las competiciones más complicadas de ganar, porque se juntan muchos factores: lesiones, que te toque una u otra sede o que te vayan mejor o peor las pistas».

Sin embargo, recordó que «pese a los recursos limitados» con los que cuenta la RFET «en comparación con otros países», España es una potencia en este histórico torneo, que ha ganado ya en seis ocasiones.

Con esa ambición «y con mucha ilusión y motivación» asume el cargo Ferrer, que lo primero que hizo fue llamar a su amigo Rafael Nadal para comunicarle que sería su capitán. «Con Rafa, todo es muy fácil, ojalá puede contar con él», afirmó Ferrer, quien avanzó que el mallorquín «está entrenando ya con bastante intensidad» y que cree que estará «preparado para la temporada de tierra».

«Yo que he sido jugador de Davis y esta competición me ha dado tanto, tenía claro que para aceptar el cargo debía contar con el OK de todos los jugadores. Los conozco a todos y se lo que pueden dar en la pista», explicó Ferrer.

Además de Nadal y el número uno del mundo, Carlos Alcaraz -«mentalmente es especial y me está encantado como está asumiendo la presión de ser el número 1», opinó sobre el murciano- David Ferrer también analizó la situación de otros jugadores de La Armada.

Sobre Pablo Carreño recordó que arrastra una tendinitis en el codo de la que aún tiene que recuperarse. Y De Roberto Bautista, que esta temporada no está demostrando su habitual regularidad en cuanto a resultados, «pero siempre hay que tenerlo en cuenta, porque es un gran competidor».

Y destacó el gran momento de Alejandro Davidovich: «Este año está jugando a un gran nivel y muy ordenado. Me está gustando mucho y creo que es un jugador que puede llegar al 'top-10'».

Para Ferrer el actual formato de la Davis fomenta «la importancia del doble», lo que hace que haya muchas más sorpresas. Pero no se mostró preocupado por la falta de una pareja española de especialistas en esta modalidad.

«Yo siempre he confiado en que jugadores que juegan en individuales pueden jugar también muy bien el doble. Y también está Marcel Granollers como especialista, que tiene mucha experiencia y siempre es un buena opción».

A quien sí descartó para el doble fue a Feliciano López, que esta temporada se retira del tenis profesional. «En la Davis, Feli siempre se crecía, y ojalá hubiera podido contar con él 5 o 10 años antes, pero ahora no va a poder ser porque ya lo deja», concluyó.