Nadal desmiente su participación en el Torneo de Montecarlo

Rafael Nadal ha manifestado esta tarde en el acto de entrega de los premios de la Fundación que lleva su nombre que no tiene previsto jugar el torneo de Montecarlo, tal y como hizo pública la propia organización del evento que arrancará el próximo 8 de abril. El tenista mallorquín ha dicho que desconoce los motivos por los cuáles esta información se publicó en estos términos ya que él sigue el proceso de recuperarse de su lesión «día a día».

«No sé quién saca esta información, pero evidentemente si fuera cierta os lo confirmaría pero desgraciadamente no os lo puedo confirmar», manifestó el deportista. «Las cosas se van moviendo día a día y no digo cosas que no puedo cumplir», añadió. «Prefiero decir las cosas cuando las sepa realmente y en este momento no las sé», apuntó.



La organización del Masters 1.000 de Montecarlo hizo oficial el anuncio de la participación de Rafael Nadal la pasada semana del que aseguraba que peleará por su duodécimo entorchado sobre la arcilla monegasca a pesar de su última lesión. Sin embargo, Rafael por ahora sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el Abierto de Australia de este año. «Sigo mi rumbo no sé todavía cuando volveré estoy en una fase de incrementar el trabajo y si lo sé lo diría pero como no lo sé no os lo puedo decir», manifestó.