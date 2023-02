Rafa Nadal anunció este viernes que no podrá jugar por lesión la exhibición que tenía prevista el próximo 5 de marzo en Las Vegas (EE.UU.) junto a su compatriota Carlos Alcaraz. "Estoy muy triste por no poder ir a Las Vegas a jugar en este increíble evento con Carlos", dijo Nadal en un comunicado. "Desafortunadamente, el ritmo de mi recuperación no hace posible estar ahí listo para jugar", añadió el español.

En el pasado Abierto de Australia, Nadal se hizo una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda a mediados de enero y tiene un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas. La retirada de Nadal de esta exhibición en la ciudad del juego deja también en el aire su participación en Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada y que se disputará del 6 al 19 de marzo en el desierto californiano. Nadal sigue inscrito en Indian Wells aunque todavía no se sabe si jugará este torneo que ha ganado en tres ocasiones y en el que fue finalista en 2022. Ya sin Nadal en el cartel, la exhibición en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas se mantiene en marcha con Alcaraz y con dos incorporaciones de última hora: los estadounidenses Taylor Fritz y Frances Tiafoe. Fritz y Tiafoe se medirán en primer lugar y, el vencedor de este encuentro, se enfrentará posteriormente a Alcaraz.