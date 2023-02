Toni Nadal: «En el ánimo de Rafa no está retirarse por ahora»

Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafa Nadal, ha explicado a EFE que no ha hablado con el tenista sobre una posible retirada, con la que se está especulando, pero ha manifestado que «en su ánimo no está retirarse por ahora». «Otra cosa es lo que digan los médicos o que él tenga más dolores de lo que toca», matiza al respecto en Fuengirola (Málaga), donde el exentrenador del ex número uno del mundo, cuádruple ganador de la Copa Davis y medalla de oro en Pekín 2008, entre otros, ha asistido a un encuentro educativo con alumnos de los colegios Attendis. Después de más de dos décadas junto a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, Toni Nadal destaca que «el momento sigue siendo bueno» para el de Manacor y se muestra convencido de que «si está en condiciones, va a seguir».

Rafa Nadal sufrió una lesión durante la segunda ronda del Abierto de Australia 2023 y aunque con dolor en la pierna izquierda logró acabar el partido, resultó eliminado y ahora «tiene que estar en reposo tres o cuatro semanas más», precisa su tío. Esta situación le ha puesto en una difícil tesitura para hacerse con un nuevo Grand Slam y deshacer el empate a 22 que tiene con su eterno rival en la pista, el tenista serbio Novak Djokovic, reciente ganador del Abierto de Australia. Superar a Djokovic, difícil Toni Nadal considera que superarlo «está difícil porque Djokovic está más fresco que él», aunque se muestra esperanzado en que «tenga opciones en Roland Garros» y después de Francia, «ya veremos». «Al final es una lucha complicada contra un gran campeón como es Djokovic», recalca el exentrenador de Nadal, que prefiere «no hacer vaticinios» sobre el resultado. Respecto a qué le queda a su sobrino por hacer en el tenis, Toni Nadal entiende que no se trata de «ganar este u otro torneo» sino de «seguir la lucha», ya que «lo que le queda es seguir haciendo lo que le gusta y seguir luchando, que es a lo que se ha acostumbrado desde muy pequeño». También tendrá que «intentar conseguir los títulos que puedan venir», destaca, pero «sabiendo que su carrera, haga lo que haga, ha sido una gran carrera. Ahora le queda hacer este último esfuerzo para seguir, como lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo». Sobre el nivel del tenis español, recalca que es «muy alto desde hace ya muchos años» y menciona a figuras de varias generaciones como Emilio Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá -actual entrenador de Rafa Nadal-, David Ferrer o Fernando Verdasco. El tenis vive un gran momento Ahora el tenis «vive un gran momento», subraya Toni Nadal, y con la irrupción de Carlos Alcaraz, dice, «tenemos un campeón para los siguientes años». No se olvida en este punto de su sobrino y recalca que «Rafa Nadal sigue estando ahí, aunque veremos a ver qué pasa cuando se recupere de la lesión». A los jóvenes, «tanto al que empieza en el deporte como al que se dedica a cualquier otra actividad» los anima a tener sueños e ilusiones, pero con una ilusión que deben fundamentar con trabajo y sin confiar que las cosas serán fáciles. «Las cosas no son fáciles y uno tiene que saberlo», añade Toni Nadal, quien también recuerda que «hay que estar dispuesto a pagar el precio que conlleva el destacar y superarse».