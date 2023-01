Rafa Nadal confiesa que está «mentalmente destrozado»

La derrota de Rafael Nadal ante Mackenzie McDonald en Australia no es una más en la longeva carrera del mallorquín. La segunda ronda del primer Grand Slam de 2023 ha dejado huella en la cabeza del manacorí. «He notado algo en la cadera. No puedo decir que estoy mentalmente destrozado tras esta situación», ha confesado tras el partido.

Nadal lleva consigo un histórico de lesiones muy largo y le está haciendo mella psicológicamente. «Estoy cansado y frustrado por estar en procesos de recuperación de lesiones en gran parte de mi carrera. Pero siempre lo he aceptado», ha añadido. Además, el balear ha mostrado sinceridad ante una de las situaciones más complicadas de su trayectoria tenística. «Puedo venir aquí y decir que la vida es fantástica y que hay que mantenerse positivo, pero no lo hacer ahora. Es un momento y un día duro y lo acepto porque hay que seguir», ha admitido.

Tras el encuentro, la sensación que le queda a Nadal es de agotamiento, pero sin saber exactamente que es lo que le sucede en la cadera. «Es difícil decir lo que tengo exactamente hasta que no me haya hecho la resonancia. No sé si el problema es en el músculo, si es en el cartílago... Espero que no sea nada excesivamente malo que me mantenga mucho tiempo fuera», ha analizado.

Sin embargo, le preocupa más el tiempo necesario para volver a competir. «No sólo es recuperarse de la lesión, sino de volver a tener un nivel decente», ha matizado. Además, a pesar del dolor que le impedía correr en condiciones y pegar de revés, en ningún momento ha pensado en poner punto y final al encuentro. «No quería retirarme y abandonar la pista porque era el defensor de la corona aquí. Lo que he hecho es intentar seguir sin hacerme más daño», ha confesado.

En relación al partido, ha destacado la dificultad y el nivel de McDonald. El de Manacor se ha visto muy alejado de su mejor versión y tan sólo a podido competir en el segundo set, pero el estadounidense ha sabido aprovechar muy bien las situaciones ventajosas. «Ha sido complicado al principio y después, en el segundo set, me notaba más cerca y entendiendo mejor las cosas que debía hacer. Pero ahora ya no podemos decir y si, y si, es que no me gusta utilizar eso ni en el deporte ni en la vida. Yo estoy fuera del torneo y McDonald, en tercera ronda. Le felicito», ha finalizado el análisis sobre el enfrentamiento.