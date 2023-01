Mackenzie McDonald, el verdugo de Nadal en Australia: «Es un campeón increíble»

MacKenzie McDonald ha sido el verdugo de Rafael Nadal en la segunda ronda del Abierto de Australia. El mallorquín ha visto como el estadounidense de 27 ha aprovechado su inoportuna lesión para superar la eliminatoria. El tenista natural de Piemont ya eliminó al último campeón de la ATP Next Gen, Brandon Nakashima. El americano se ha mostrado contento en rueda de prensa tras superar al mejor tenista del curso pasado. «Nadal es un campeón increíble», ha matizado. Además, MacKenzie ha alabado la capacidad de sufrimiento del manacorí. «Es alucinante. No se rinde en ninguna situación y nunca se puede dar por terminado un partido contra él», ha añadido.

Con la eliminación de Nadal, el americano encara una de sus mejores actuaciones en un Grand Slam y se ha tomado su particular revancha tras perder en Roland Garros 2020 en tres sets (6-0, 6-1 y 6-3). Tras el partido, ha bromeado con este enfrentamiento en la tierra batida de Paris. «La última vez jugamos en la Chatrier y me pateó el culo». «En tierra no tenía casi posibilidades, pero en pista dura cambia el contexto y tengo más oportunidades de sacar mi mejor juego. Estoy contento de tener esta oportunidad y aprovecharla», ha finalizado.

McDonald llegaba al duelo como número 65 del ranking ATP y afronta una oportunidad única tras una carrera complicada a nivel de lesiones que lastraron una carrera que apuntaba a ser más prolífica.