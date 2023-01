El enfado de Nadal con la juez de silla: «Contigo es siempre igual»

Rafa Nadal ha vivido momentos de tensión durante su partido contra el estadounidense Mackenzie McDonald. Uno de los más comentados ha sido su discusión con la juez de silla, Marijana Veljovic, y es que el mallorquín criticó que no le daba margen de tiempo para coger la toalla antes de sacar. Durante la retransmisión se ha podido escuchar como el tenista reprochaba a la juez su actitud: «Contigo, no puedo ir a por la toalla. Todo el tiempo veo el marcador con cinco, cuatro, tres… contigo es siempre lo mismo».

«A ti eso no te importa. No puedo ir a coger la toalla en ningún momento», criticaba indignado. Aunque la mujer se ha disculpado, estas palabras no han convencido al deportista: «La toalla está ahí, en la otra parte de la pista. Intentas entenderlo pero no lo haces». La tensión ha vuelto en el segundo set, cuando volvieron a discutir sobre el tiempo entre saque y saque. Nadal ha dicho este miércoles adiós al Open de Australia tras lesionarse en su partido de segunda ronda. El ganador de 22 Grand Slams se retiró al vestuario para ser tratado por los fisioterapeutas y volvió a la pista para intentar seguir jugando, pero se veía que su movilidad estaba muy reducida. Enfado tremendo de Nadal con la juez de silla 😡 Le da poco margen de tiempo para coger la toalla antes de sacar ⏱#AusOpen #AusOpenEurosport pic.twitter.com/yTJjmMFbPj — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 18, 2023 Mery Perelló, que se encontraba entre el público, no pudo aguantar las lágrimas al presenciar la lesión de su marido. Sentada en la tercera fila del box del número 2 del mundo junto a Maribel Nadal, hermana del tenista, Mery se emocionó ante la adversidad mientras que el resto de los integrantes del equipo, entre ellos sus padres, Sebastià y Aina Maria, estaban cariacontecidos.