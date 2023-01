Rafa Nadal: «Tras la paternidad, mi vuelta a la competición ha sido difícil»

El tenista mallorquín Rafa Nadal, campeón del Abierto de Australia en 2022, ha valorado su estreno en el primer 'Grand Slam' de la temporada ante el británico Jack Draper, una victoria en cuatro sets (7-5, 2-6, 6-4, 6-1) tras la cual tiene que «darle continuidad a las cosas buenas y alargarlas lo máximo posible». «Cuando vienes de períodos largos de lesiones es mucho mejor empezar en torneos más pequeños que te permitan ganar partidos. Desgraciadamente, tras la paternidad, las lesiones y por lo que sea, mi vuelta a la competición ha sido en Masters 1000, pista cubierta, ahora en la United Cup jugando contra dos rivales 'top', ha sido todo muy difícil», ha analizado este lunes el número dos del mundo en declaraciones publicadas por ATP.

El de Manacor ha lamentado que en los primeros partidos del año, aunque tuviera «opciones de ganar», no «han caído» de su lado. «Pero hoy sí. Cada vez estoy un poco más preparado», destacó el ganador de 22 'Grand Slam'. «Creo que el primer set ha sido muy ordenado en todos los sentidos, no he cometido errores no forzados de bulto ni errores tácticos, he hecho lo que tenía que hacer en todo momento. Como primer set del torneo ha sido muy positivo», ha explicado. «No me he enfadado en ningún momento, he tolerado los errores. Era importante perdonarme las cosas como fueran sucediendo, lo prioritario era ganar el partido y, sabiendo que las cosas no iban a ser perfectas, tenía que tener la humildad para aceptar que las cosas iban a ser difíciles», ha agregado sobre su estreno, que no fue sencillo, con un encuentro que se prolongó durante casi cuatro horas.

Sin embargo, Nadal, de 36 años, aguantó sin aparentes problemas físicos, algo que tiene que ver con su nuevo peso. «Estoy bastante más delgado de lo que lo he estado en los últimos años, he hecho esfuerzos, llevo semanas trabajando fuerte, después tienen que salir los resultados y trabajamos para que salgan. Hoy ha sido un avance para mí y hay que seguir», ha manifestado. «Era un partido importante, porque al final cuando uno trabaja, quiere resultados. Pero la paciencia es algo que he controlado bien durante mi carrera, con las lesiones, con los momentos que tenía que aceptar las dificultades. Y físicamente creo que estoy bien, me he encontrado bien de piernas, estoy más o menos rápido o al menos eso parece en los entrenamientos», ha añadido sobre su estado de forma.

Finalmente, el balear ha destacado que ganó en su estreno a un «buen jugador». Casi cualquier cabeza de serie quería esa primera ronda. Aceptando todo esto, ganar a un rival de un muy buen nivel es lo importante. Cosas bien seguro que he hecho, partiendo de esta base lo que hay que hacer es darles continuidad a las cosas buenas y alargarlas lo máximo posible", ha zanjado.