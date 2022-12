Nadal: «Me sigo viendo capacitado para competir».

El tenista mallorquín Rafa Nadal ha reflexionado sobre como ha vivido este año en una entrevista para la revista Esquire. Sobre su reciente paternidad ha dicho que «es un sentimiento y un amor indescriptible», pero ha querido dejar claro que «soy la misma persona, un año mayor que el año pasado, y con, eso sí, novedades a nivel personal que me hacen estar muy contento y feliz en mi vida. Pero el mismo al fin y al cabo».

El tenista ha asegurado que sus valores no han cambiado y que siguen siendo los mismos que los que tenía cuando empezó su carrera. «El esfuerzo y el respeto son dos que comparto plenamente y a ellos les uno humildad a la hora de competir, disciplina y compromiso». A pesar de las lesiones que ha sufrido, el mallorquín considera que ha sido un gran año a nivel profesional. «Es cierto que he tenido algunas lesiones a principio de año y a mediados que me han impedido competir en otros torneos y me tuvieron en casa más de lo deseado», ha recordado, para añadir que «no se ganan fácilmente dos títulos de Grand Slam cada año y eso me ha hecho estar satisfecho en cuanto a resultados se refiere».

Nadal ha cerrado la puerta a una posible retirada del tenis a pesar de los rumores que se han escuchado. «Todo es relativo. Está claro que si las lesiones me hubiesen impedido definitivamente jugar con opciones de ganar, me habría retirado. Pero ya ves, por ahora sigo teniendo ganas de jugar, disfruto con la competición y me sigo viendo capacitado para competir y aspirar a los títulos, que es lo que puedo pedir. El día que no sea capaz o no tenga esa ilusión, estaré, entonces sí, cerca de mi retirada».