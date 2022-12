Rafa Nadal no quiso perderse el que iba a ser uno de los conciertos de la Navidad. Este pasado martes, Aitana Ocaña cerró en el WiZink Center de Madrid su exitosa gira '11 razones más', tras una serie de conciertos en los que no ha parado de recorrer nuestro país desde hace un año y medio. El tenista mallorquín, que mantiene relación con la cantante barcelonesa desde que se conociesen en el Mutua Madrid Open, no se ha querido perder lo que el ha descrito como un «conciertazo».