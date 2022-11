La segunda jornada de las Finales ATP de Turín supondrá un nuevo enfrentamiento entre Rafael Nadal y Felix Auger-Aliassime y por primera vez el tío del mallorquín estará en el bando enemigo. Toni Nadal, a diferencia de la situación vivida en la pasada edición de Roland Garros, tiene previsto sentarse en el banquillo que ocupará el equipo del tenista canadiense, al que asesora desde la pretemporada de 2021.

El tío de Rafael Nadal y el que fuera su entrenador desde niño hasta 2017 se sentará por primera vez en el banquillo rival. Así lo ha confirmado Toni Nadal en declaraciones a Marca, donde ha dejado claro que la situación es completamente diferente a la vivida en París cuando optó por ausentarse y señaló que no le daría recomendaciones a su jugador. Estará con el equipo de Felix Auger-Aliassiame en Turín, aunque también ha precisado que no revelará quién prefiere que gane y ha manifestado que no celebrará los puntos.

El Grupo Verde en el que se encuentra encuadrado Rafael Nadal junto a Felix Auger-Aliassime tiene otro vínculo con Manacor y en concreto con la Rafa Nadal Academy, ya que el noruego Casper Ruud, que cuenta en su equipo con el técnico mallorquín Pedro Clar, ha elevado sus prestaciones desde que se asoció a la factoría de talentos de la capital de Llevant. La pasada final de Roland Garros ya dejó un duelo entre Nadal y Ruud que dio una visibilidad espectacular a la academia del número dos de la clasificación mundial, cuyo mentor también ha influido con su método al impulso en la carrera del canadiense.

Este martes tanto Nadal como Auger-Aliassime se juegan una gran parte de sus opciones de estar en las semifinales. Sus respectivas derrotas ante Taylor Fritz y Casper Ruud hacen que estén obligados a ganar en esta segunda jornada para encarar el tercer partido de la fase de grupos con sus posibilidades intactas. El otro encuentro entre el noruego y el estadounidense se encargará de definir las combinaciones necesarias de la tercera sesión para avanzar a la siguiente ronda.