Nadal y las Finales ATP: «En matemáticas suspendí, así que no sabría decirte porcentajes»

Rafael Nadal, tras caer en el Masters 1.000 de París-Bercy ante Tommy Paul, dijo que su intención es estar en las Finales ATP de Turín de mediados de noviembre y contó que «nunca» ha necesitado de un psicólogo para jugar al tenis. «En matemáticas suspendí, así que no sabría decirte porcentajes. Lo que opino es que voy a ir, no veo otro plan en mi cabeza si no ocurre nada de aquí hasta el domingo. Mi intención es estar allí», comentó en declaraciones posteriores a su derrota ante Paul (n.31).