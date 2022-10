Simona Halep, suspendida tras dar positivo en el US Open

La Agencia Internacional por la Integridad del Tenis (AIT) ha informado de que la tenista rumana Simona Halep ha sido suspendida provisionalmente por dopaje, tras hallarse una sustancia prohibida en una muestra que facilitó durante al Abierto de Estados Unidos del pasado agosto. La muestra B confirmó la presencia de Roxadustat, un medicamento contra la anemia que incrementa la producción de eritropoietina y que figura en la lista de sustancias no autorizadas por la Agencia Mundial Antidopaje.

«Simona Halep, tenista rumana de 31 años, ha sido suspendida de forma provisional en virtud del artículo 7.12.1 del Programa Antidopaje de Tenis de 2022 (TADP)», dijo el organismo en un comunicado. «La muestra se dividió en muestras A y B y el análisis posterior descubrió que la muestra A contenía FG-4592 (Roxadustat), que es una sustancia prohibida que figura en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de 2022», en la misiva de la que se hace eco Reuters.

Halep describió la suspensión como el «mayor shock de su vida». «A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampas no se me ha pasado por la cabeza ni una sola vez, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que he sido educada. Ante una situación tan injusta, me siento completamente confundida y traicionada», escribió la tenista en Twitter.