El presidente del CSD visita la Rafa Nadal Academy

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) José Manuel Franco, visitó este jueves por primera vez la Rafa Nadal Academy by Movistar, unas instalaciones «modélicas» y en las que se fomentan tanto «la perfección en el tenis» como «lo valores» que son seña de identidad del ganador de 22 'Grand Slams'. El dirigente, acompañado por Jennifer Pareja, se desplazó a Manacor para recorrer el centro, que actualmente está cumpliendo su sexto aniversario y pudo comprobar de primera mano las pistas de tenis, las áreas de preparación física y de salud, y el museo, donde están los trofeos conquistados por el manacorí como algunos objetos donados por grandes deportistas españoles e internacionales.

Una visita que tuvo como guía a Carlos Costa, Head of Bussiness Development de la Rafa Nadal Academy by Movistar y manager del exnúmero uno del mundo, y en la que José Manuel Franco y Jennifer Pareja pudieron presenciar un entrenamiento del 14 veces campeón de Roland Garros. «Ya sabía de la magnifica labor que se desarrolla en la Rafa Nadal Academy, pero ahora he podido ver aquí en directo todo lo que se hace. Se fomenta la perfección en el tenis, pero para mi lo más impresionante son los valores que se fomentan, que son los mismos que hicieron que Rafa se convirtiera en el mejor deportista de la historia de España como la constancia, el sacrificio o la humildad», señaló Franco en declaraciones facilitadas por el CSD.

El presidente del Consejo se mostró feliz «de comprobar que todo esto se tiene en cuenta en cada rincón de la Academia». «Y eso para los que amamos el deporte, y en mi caso como presidente del CSD, es plenamente satisfactorio». «Las instalaciones de la Academia las calificaría de modélicas porque están adaptadas a la práctica deportiva y además son instalaciones sostenibles desde el punto de vista medioambiental», sentenció el dirigente.