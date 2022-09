La Rafa Nadal Academy by Movistar, centro de alto rendimiento tenístico ubicado en Manacor, que el 19 de octubre cumplirá sus seis años de vida, sigue consolidando su crecimiento gracias a la ampliación de sus instalaciones y los éxitos deportivos de sus jugadores y a la continua mejora de sus instalaciones. Gracias a su crecimiento, la Rafa Nadal Academy by Movistar fue galardonada en los Premios Nacionales del Deporte recibiendo el prestigioso Premio Joaquim Blume, que se instituyó en 1959 y premia al centro docente que se haya distinguido especialmente por su labor de promoción y fomento del deporte. Es la primera vez en la historia que una Academia de tenis recibe este reconocimiento.

En un 2022 para la historia, Casper Ruud se ha convertido, junto a Rafael Nadal, en el único jugador del circuito capaz de llegar a dos finales de Grand Slam (US Open y Roland Garros). El noruego, que llegó a la Rafa Nadal Academy by Movistar como 143 del mundo, ya es el número 2. Durante este curso Casper ha conquistado 4 títulos ATP y llegó a su primera final de un torneo de la categoría Masters 1000 en Miami.

Jaume Munar está cuajando una de las mejores temporadas de su carrera tras ganar los torneos ATP Challenger en Perugia y Marbella y alcanzar los cuartos de final del torneo ATP de Gastaad. Está cerca de igualar su mejor ranking histórico y meterse entre los 50 mejores jugadores del mundo.

Éxitos

A lo largo de este año Dani Rincón (Campeón del US Open Junior en 2021) ha logrado sus dos primeros títulos profesionales en el circuito ITF y ha alcanzado otra final. Dani, que fue campeón de la Copa Davis Junior y de la Orange Bowl en individuales y dobles, ha sido convocado por Sergi Bruguera para ser sparring del equipo español que intentará clasificarse en Valencia para las finales de la Davis Cup que se jugarán en Málaga en noviembre. Alex Eala ha logrado ser la primera jugadora filipina de la historia en proclamarse campeona individual de Grand Slam en el US Open. La ex número 2 del mundo Junior y campeona del prestigioso torneo Les Petit As ha logrado este año su segundo título profesional ITF.

Abdullah Shelbayh ha logrado sus dos primeros títulos profesionales este año. El segundo de ellos lo logró al derrotar en la final a su compañero y amigo Dani Rincón. El pasado mes de agosto se convirtió en el primer jugador jordano en la historia en clasificarse para el cuadro final de un torneo ATP Challenger Tour en el Rafa Nadal Open by Sothebys International Realty, donde llegó hasta semifinales. Max Basing cumplió su sueño y logró una beca para poder estudiar en Stanford, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

Tras sufrir una grave lesión que le mantuvo un año alejada de las pistas, Ariana Geerlings ha vuelto a la competición conquistando los torneos ITF World Tennis Tour Juniors de Gran Canaria, Alicante y Lousada, Portugal. Además de los protagonistas del documental, la Rafa Nadal Academy cuenta con el paraguayo Daniel Vallejo, número 1 del mundo Junior, con el tenista de Hong Kong Coleman Wong, que ya ha ganado el US Open y Australian Open Junior de dobles y con Martín Landaluce, campeón del US Open becado por la Academia.