Roger Federer visitó por primera vez Mallorca en mayo de 2007 para jugar la 'batalla de las superficies', un evento ideado por Jaume Matas. El suizo y Rafael Nadal se enfrentaron en una pista de tenis mitad tierra batida, mitad hierba. Fue una exhibición disputada a medio gas por lo frágil que estaba el césped (de hecho estuvo a punto de no poder celebrarse el partido). Federer se alojó en el Hotel Valparaíso y alguien presenté comentó lo agradable y educado que era el suizo y, cómo decirlo suavemente, lo poco simpática que era su novia, Mirka Vavrinec. También le dio tiempo de conocer la Capilla del Santísimo de Miquel Barceló en la Catedral. Al año siguiente, Federer regresó a Mallorca con su pareja. Fue con motivo de la boda de su amigo de la infancia y asesor Reto Staulbi en la iglesia de Sant Francesc, en Palma.

Federer, saliendo de la iglesia de Sant Francesc en septiembre de 2008 tras la boda de su amigo Reto Staulbi.

Pasaron ocho años, que se tenga constancia, hasta el regreso de Federer a Mallorca. En esa época, la rivalidad con Nadal ya era una de las más destacadas de la historia del deporte, aunque ello no impidió que ambos deportistas tuvieran una muy buena relación personal. Prueba de ello fue la asistencia de Federer a la inauguración de la Rafael Nadal Academy en Manacor el 9 de octubre de 2016. «Es una gran idea, yo no tengo una academia como ésta», dijo sonriendo ese día Federer quien destacó que se encontraba «feliz» de estar en Mallorca. «Una isla en la que he pasado algunas vacaciones con mi familia», señaló.

Rafael Nadal y Roger Federer (d) junto al presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, durante la inauguración oficial del centro Rafa Nadal Academy by Movistar en octrubre de 2016.

Ahora, con su retirada, el ganador de 20 Grand Slams podrá conocer más de cerca Mallorca y comprobar cómo ha crecido la academia.