Nadal, más cerca del número 1 tras la derrota de Medvedev

Tras la derrota de Daniil Medvedev a manos de Nick Kyrgios, el jugador ruso ya no será el número 1 del mundo cuando acabe el US Open. Tal honor corresponderá a Rafael Nadal, Carlos Alcaraz o Casper Ruud. Quien más opciones tiene de salir de Nueva York como número uno es Nadal. El 'manacorí' no defiende ningún punto en este US Open al no jugarlo en la edición pasadade tal manera que en el torneo sólo suma. Ya supera a Medvedev en la clasificación virtual, y es que suma 5.810 puntos. Llegando a la final o ganando el torneo se aseguraría por completo el primer puesto, aunque no necesita cumplir estos requisitos para lograrlo. Rafa seguiría siendo número uno si gana su encuentro de esta noche ante Tiafoe y Alcaraz y Ruud no ganan el US Open. También ocuparía el primer puesto del ranking si pierde hoy en octavos y Ruud y Alcaraz no llegan a la final.

Noticias relacionadas Horario y dónde ver el Nadal-Tiafoe Medvedev, que lleva aupado en lo más alto de la clasificación durante las últimas 12 semanas, defendía en este US Open los 2.000 puntos logrados el año pasado, cuando ganó en Nueva York su primer Grand Slam. Al quedarse en la cuarta ronda, el moscovita perderá 1.820 puntos en la actualización de la semana que viene, quedándose, por tanto, con 5.065. Ya sin Medvedev en el torneo, quien necesitaba llegar a la final para seguir con aspiraciones en la defensa del uno, la lucha por ser el nuevo líder mundial se queda reducida a tres hombres (dos de ellos españoles): Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Casper Ruud.