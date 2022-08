Las cuatro vías de Nadal para alcanzar el número uno en el US Open

El US Open arranca este lunes repleto de alicientes y uno de ellos es la puja por el número uno del mundo. Hasta cinco tenistas tienen opciones de salir de Nueva York en el ático de la clasificación mundial que ocupa Daniil Medvedev y al que tiene muchas opciones de acceder Rafael Nadal, que presenta múltiples combinaciones para recuperar una posición que ocupó por última vez en febrero de 2020. Cuatro escenarios le elevan a lo más alto, pero, además del ruso y el mallorquín, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz y Casper Ruud completan el repóquer de aspirantes a la cima de la ATP.

Rafael Nadal puede considerarse el número uno virtual, ya que es el candidato que tiene más puntos en su casillero una vez que se descuentan los de la pasada edición conquistada por Medvedev. El campeón del Abierto de Australia y Roland Garros este 2022 será el próximo número uno si gana el US Open, pero también puede serlo si pierde la final ante cualquier rival que no sea Medvedev. Más allá de estas dos vías, el mallorquín, que regresa tras su derrota en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, es el único de los cinco aspirantes que no necesita llegar al encuentro decisivo para ser el próximo número uno del mundo. Si el ruso, Alcaraz, Tsitsipas y Ruud no están en la final da igual la ronda que alcance, es decir, puede caer en su primer partido ante Rinky Hijikata que asaltará la cima si ninguno de los otros aspirantes se sitúa en el duelo por el título. El cuarto escenario a tener en cuenta es que Nadal alcance las semifinales y ninguno de los otros citados se corona sobre el cemento neoyorquino.

Daniil Medvedev defenderá el título del Abierto de Estados Unidos y el número uno. Para conservar su posición de privilegio tiene que ganar el torneo. Sólo una derrota en la final si se produce ante Carlos Alcaraz le permitiría conservar la primera plaza. El murciano tiene la oportunidad de convertirse en el número uno más joven de las historia desde 1973 y para lograrlo tiene que conquistar su primer grande o que Nadal caiga antes de cuartos y que le gane en la final un rival que no sea Medvedev, Tsitsipas o Ruud.

Cabe destacar que Nadal y Alcaraz tratarán de avanzar por la misma parte del cuadro y podrían verse las caras en las semifinales, mientras que en la otra se encuentran los otros tres candidatos al número uno. Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud pueden medirse en los cuartos de final, que pueden ser claves, ya que el ganador tendría una opción de alcanzar el número uno y podría convertirse en número dos. El griego y el noruego saldrán de la Gran Manzana como el próximo número uno del torneo si alzan el título y en el otro lado de la red no estaba el balear. Les podría bastar ser finalistas, pero sólo si el mallorquín no alcanza los cuartos y el campeón no es Carlos Alcaraz.

El US Open podría suponer un doble premio para el campeón, ya que si Nadal se enfrenta a Medvedev en la final o si Medvedev, Tsitsipas o Ruud se enfrentan con Alcaraz por el trofeo, el ganador saldría de Nueva York como número uno mundial una vez que no entran en la ecuación Alexander Zverev al no haberse recupera a tiempo de su lesión y Novak Djokovic, gran ausente al no poder desplazarse a Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el coronavirus. Al final del torneo, tal como explica la ATP, Medvedev habrá ocupado el ático del ránking durante 16 semanas, acumulando 13 de ellas durante su actual reinado.