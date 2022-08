EE UU abre la puerta a que Djokovic pueda jugar el US Open

Novak Djokovic buscaba desde Wimbledon un cambio en la normativa estadounidense para poder disputar el US Open 2022 ha llegado. Ayer el CDC (Centro de Control de Enfermedades) en Estados Unidos anunció que la gente vacunada y no vacunada contra el COVID-19 tendrá las mismas guías de actuación en el país, según informa el portal de internet Punto de Break. Esto significa que dejarán de diferenciar entre personas vacunadas y no vacunadas. De esta forma, se abre una pequeña vía para que el tenista serbio, ganador de 21 Grand Slams pueda acceder al país y disputar el último 'grande' de la temporada y optar a igualar los 22 de Rafael Nadal, quien ya ha empezado a entrenar en Cincinnati.

La duda para la participación de Djokovic en Nueva York estriba en que el anuncio del CDC debe ser refrendado de forma legal y estos trámites burocráticos pueden durar unas dos semanas. El US Open comienza el próximo 29 de agosto, por lo que apenas quedan dos semanas para su inicio y Djokovic tendría que llegar varios días antes para entrenar y entrar en el sorteo, que se celebrará el 26 de agosto. Algunos tenistas como el australiano John Millman, que se dio de baja del torneo de Los Cabos precisamente por contraer covid, han salido en defensa de Djokovic: «Si todo el país estuviera siguiendo las mismas reglas, entonces estoy totalmente a favor de que hagan cumplir con unos requisitos de vacunación de entrada. Sin embargo, por lo que vi, prácticamente nadie las cumple, el torneo permite competir a ciudadanos no vacunados y sólo el 30% tiene la dosis de refuerzo [...] Entonces no entiendo por que Djokovic no puede venir a competir».