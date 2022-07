Inaugurado el espacio de LaLiga en el Rafa Nadal Museum

Los exfutbolistas Fernando Hierro y Miguel Ángel Nadal han apadrinado en el Rafa Nadal Museum en Manacor (Baleares) la inauguración del espacio de LaLiga, una zona dedicada a los clubes de LaLiga que servirá para acercar aún más la competición a los más de 50.000 visitantes que acuden cada año a este icónico museo. Al acto han acudido Maribel Nadal, directora Comercial y de Marketing de la Rafa Nadal Academy; el director general ejecutivo de LaLiga, Óscar Mayo; Fernando Hierro, Embajador de LaLiga; Miguel Ángel Nadal, exfutbolista del RCD Mallorca y del FC Barcelona; y Toni Nadal, director de Tenis de la Rafa Nadal Academy.

Esta exposición de LaLiga cuenta con las camisetas de los campeones de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, una pantalla interactiva donde los visitantes podrán acceder a contenido de los 42 equipos de LaLiga, tótems con el balón oficial y trofeos de la competición y hasta un banquillo para que los aficionados se sientan como auténticos jugadores profesionales. Es la primera colaboración entre la Rafa Nadal Academy by Movistar y LaLiga, tras la firma el año pasado del acuerdo de colaboración para compartir y potenciar mutuamente las experiencias, conocimientos y fortalezas, así como la reputación de ambas marcas a nivel nacional e internacional. Ambas organizaciones, que comparten valores como el esfuerzo, la tolerancia, el respeto, la integridad o el compromiso, entre otros, celebrarán en los próximos días un acto oficial de inauguración del espacio.

Además de esta exposición, LaLiga Business School ha vuelto a visitar las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar este mes de junio con el alumnado de tres de sus másteres: el MBA, el Máster de Marketing Deportivo y el Master in Global Sport Marketing, con el objetivo de conocer las instalaciones, la metodología y el modelo deportivo de la academia. El Rafa Nadal Museum contiene la primera y única exposición de trofeos conquistados por Rafa Nadal a lo largo de su carrera. Además de conocer en primera persona los logros de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, los visitantes adquieren una visión global de la historia del deporte contemporáneo gracias a los recuerdos y objetos cedidos por grandes figuras como Michael Jordan, Tiger Woods, Roger Federer, Usain Bolt, Serena Williams, Pau Gasol, Leo Messi o Cristiano Ronaldo, a los que ahora se suma LaLiga. Ubicado en la Rafa Nadal Academy by Movistar en Manacor, este icónico museo ofrece un entorno tecnológico y lúdico que permite al visitante competir virtualmente con figuras del deporte mundial, vivir experiencias audiovisuales únicas y disfrutar de juegos interactivos ideales para amigos, empresas y familias de todas las edades. Una gran variedad de deportes (tenis, fútbol, remo, Formula 1, ciclismo) practicados de una manera diferente y apasionante en un museo que se ha convertido ya en una visita obligada para los amantes del deporte.