Tras tres exitosas ediciones, el Rafa Nadal Open by Sotheby's International Realty volverá a disputarse en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar de Manacor del 29 de agosto al 4 de septiembre, convirtiéndose en una fiesta del tenis para todos aquellos que acudan a un evento que, un año más, será gratuito para todos los aficionados que quieran disfrutar de un torneo que forma parte del calendario ATP Challenger Tour.

En la primera edición celebrada en 2018 el tenista australiano Bernad Tomic estrenó el palmarés de un torneo que ganaron el finés Emil Ruusuvuori en 2019 y el eslovaco Luckas Lacko en 2021. El torneo del circuito ATP Challenger Tour ya se ha consolidado como uno de los eventos del verano en Mallorca congregando a 10.000 espectadores en cada edición, espera recibir a grandes raquetas de la élite mundial como en ediciones pasadas. No en vano, los aficionados que cada año se han congregado en las gradas de la Rafa Nadal Academy by Movistar han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, al ex número 1 del mundo y ganador de tres títulos de Grand Slam Andy Murray, a jóvenes promesas como Carlos Alcaraz o a leyendas del tenis español como Fernando Verdasco o Pablo Andújar.

El propio Rafael Nadal, que en su etapa de juventud conquistó los títulos Challenger en Barletta (Italia) y El Espinar (Segovia) ha animado a todos los fans a disfrutar del torneo, en el que él mismo estuvo presente como espectador el año pasado: «Para nosotros significa mucho poder disfrutar de una semana de tenis con un nivel muy alto en Manacor. Creo que en los dos años anteriores todo el mundo lo pasó muy bien, ya que además de ver un gran tenis han podido disfrutar de actividades y ocio. Creo que para los jugadores de tenis que vienen a la Academia saben que están en un lugar fantástico para disputar un torneo, ya que tienen todo cerca de una manera muy cómoda en unas instalaciones que aprecian y a las que luego quieren volver. Confiemos que el Challenger sea otro año más un éxito. En la Academia seguimos apostando por crecer y organizar eventos. Intentaremos seguir avanzando en ese sentido».