Nadal: «Lo importante es que estoy en cuartos»

Rafael Nadal, que se clasificó este lunes a cuartos de final de Wimbledon, dijo que lo importante es haber llegado bien física y tenísticamente a estos cuartos de final, tras la escasa adaptación que tuvo a la superficie. El tenista balear compareció en rueda de prensa tras vencer en tres sets a Botic Van de Zandschup y firmar un 18-0 en Grand Slams esta temporada.

«Lo valoro de una manera bastante simple y positiva: estoy en cuartos de final. Estoy en cuartos porque he hecho las cosas lo suficientemente bien para estar aquí. Contra los dos rivales más difíciles, los he ganado en dos sets. He estado a un nivel cuando lo he necesitado. Esto es importante: cuando la exigencia ha subido, yo he estado preparado para subir mi nivel. Esto es lo más positivo. Intentaremos seguir aumentando el nivel y si no lo consigo, pues me iré para casa», explicó Nadal.

Nadal fue preguntado por las diferencias que está encontrando en su físico y su tenis respecto a Australia y París. «Los otros dos torneos terminaron en victoria, aquí falta mucho. En Australia estaba jugando bien, tenía buenas sensaciones después de un periodo difícil de no competir. Roland Garros fue difícil y aquí estamos como estamos, con la ilusión de estar en cuartos de final. Aceptando las cosas como van viniendo. Estoy en cuartos, que es lo importante. Respeto mucho el día a día».

Su próximo rival será el estadounidense Taylor Fritz, que ya le venció en Indian Wells, cuando se rompió una costilla. «Saca muy bien, especialmente el primer saque. Es un jugador completo. Llegó muy joven, tuvo un pequeño parón y después ha dado un empujón hacia delante muy grande. Está jugando muy bien en todas las superficies. Soy realista y estamos en cuartos de final, no puedo esperar que tenga un rival fácil en un torneo como Wimbledon. Estamos en una ronda en la que tengo que jugar bien para ganar», concluyó.