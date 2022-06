Rafael Nadal ha confirmado este viernes en primera persona y en su rueda de prensa en el Mallorca Country Club una noticia que le ha convertido en foco informativo durante los últimos días. «Voy a ser padre. No hablo de mi vida personal, pues ya estoy suficientemente expuesto en mi vida profesional. Y por tranquilidad, y por la forma de ser que entendemos, vivimos de una manera más tranquila», admitió, además de afirmar con total sinceridad que esta nueva faceta le planteará nuevos retos fuera de las pistas, en este caso en lo personal. Y que asume con ilusión y ganas Nadal. «La forma en que cambiará mi vida no lo sé, porque no lo he vivido, no he vivido esa experiencia. Pero no creo que suponga un cambio en mi vida profesional», confesó el tenista de Manacor.

El miércoles saltó la noticia de que Nadal y su mujer, Xisca Perelló, van a ser padres. La mallorquina está embarazada de cinco meses y espera un niño, tal y como informó en exclusiva Ultima Hora. Aunque el matrimonio ha intentado llevar la noticia con la mayor discreción posible, los rumores sobre su futura paternidad comenzaron a sonar con fuerza cuando el tenista todavía estaba disputando la final del torneo de Roland Garros. Los gestos de la empresaria y las prendas que escogió durante la competición, vestidos holgados y blusas amplias, hicieron saltar todas las alarmas. Ahora, tan solo dos días después, el propio Rafa ha confirmado la noticia ante los medios. En esta rueda de prensa también ha indicado que el próximo lunes viajará a Londres con la intención de jugar el torneo de Wimbledon, después de haber notado cambios tras el tratamiento, aunque «no es inmediato». «Mi intención es intentar jugar Wimbledon, según parece esta semana que he entrenado en Mallorca me dice que puedo tener posibilidades, si las cosas no van como me gustaría ya veremos lo que sucede. Estoy contento, llevo una semana sin ir cojo». Esta misma mañana el mallorquín se ha ejercitado durante dos horas con Feliciano López, un especialista en hierba natural. El reciente ganador de Roland Garros, con 22 títulos de Grand Slams en su palmarés, ensayó toda la gama de golpes sobre la hierba ante López, doble campeón en Queen's (2017 y 2019) y cuartofinalista en Wimbledon en 2005, 2008 y 2011.