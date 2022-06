El Mallorca Championships se asegura una nueva bomba en su cartel

El Mallorca Championships sigue dando brillo a su cartel de participantes y entre sus estrellas brillará otra de las más rutilantes del universo tenis. La cita mallorquina de la ATP, que se disputará en el Mallorca Country Club de Santa Ponça entre el 19 y el 25 de junio, ha confirmado la presencia de Stefanos Tsitsipas, número seis de la clasificación mundial, para seguir dando forma a una nómina de jugadores de excepción que encabeza el número uno del ránking, Daniil Medvedev, que defenderá el título cosechado en la Isla el pasado curso.

«Siempre he tenido el tenis en hierba en la cabeza. Me encanta esta superficie, independientemente de lo que digan mis resultados. Es una pena que no haya podido demostrar lo que soy capaz de hacer en hierba. Quiero cambiar eso este año y estoy invirtiendo mucho en este objetivo», ha explicado el propio Stefanos Tsitsipas, que también competirá en la prueba de dobles de Mallorca, junto a su hermano Petros. «La participación de Stefanos Tsitsipas en el Mallorca Championships es, obviamente, un impulso más para nuestro torneo. Tenemos un gran cartel este año, que está encabezado por Daniil Medvedev, el actual número uno del mundo. El tenis sobre hierba al más alto nivel y un torneo emocionante están garantizados», ha explicado el director del torneo, Toni Nadal.

Medvedev llegará al Mallorca Country Club como número uno del mundo y encabeza una lista de estrellas a la que se ha sumado Tsitsipas junto a otros tenistas del top 20 como el polaco Hubert Hurkacz o Denis Shapovalov. Además, la cuota mallorquina la pondrá Jaume Munar y la representación española la completarán nombres destacados como los de Roberto Bautista y Pablo Carreño. Un veterano como el estadounidense John Isner y dos de las sensaciones del momento como el serbio Miomir Kecmanovic y el neerlandés Botic van de Zandschulp también figuran como inscritos en un cartel que aún puede deparar sorpresas. Algunos jugadores que aún no han definido su agenda y que están pendientes de su evolución durante estos días aún podrían solicitar una invitación. Además de Nick Kyrgios, la organización aún tiene margen para contar con más tenistas que quieran acudir al Mallorca Championships, que se disputa en la semana previa a Wimbledon.