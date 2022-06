Rafael Nadal ha recibido este miércoles un homenaje por parte del Govern balear en reconocimiento a su trayectoria deportiva, apenas diez días después de que ganara su 14º cuarto Roland Garros y aumentara su número de Grand Slams a 22. El acto ha tenido lugar a la 1 del mediodía en la capilla del Consolat de Mar y han asistido el Ejecutivo de Armegol al completo y las primeras autoridades de Balears.

Ha sido un acto breve, en el que la presidenta del Govern ha destacado: «Abrimos la capilla para cosas importantes y hoy homenajeamos al mejor embajador de esta comunidad». Armengol ha subrayado la historia llena de éxito del deportista. «No hablaré de sus méritos deportivos, es un deportista único. Contagia su felicidad a nivel internacional», incidió Armengol, quien también alabó el que Nadal fuera «una persona capaz de determinados valores de comportamiento y un ejemplo para muchos jóvenes de todos el mundo con su forma de competir de una forma honesta y respetuosa, sana y saludable». La presidenta del Govern no ahorró palabras en alabar la figura del 'manacorí'. «Compromiso, rigor disciplina desde la humildad que le caracteriza, que es una de sus señas de identidad», destacó, y además remarcó que este homenaje «es en nombre de los ciudadanos de Baleares».

La presidenta Armengol hizo entrega a Nadal de una obra del artista de Manacor Tomeu Ventayol, una obra gráfica inspirada en un poema de Miquel Àngel Riera y que escenifica el mar que une a las personas y que está lleno oportunidades.

Por su parte, el homenajeado dijo: «Ser reconocido en Baleares es un significado especial en un año emocionante, difícil, pero de muchos momentos especiales». Si al referirse a 'esos momentos especiales' estaba hablando de su futura paternidad, es algo que sólo él conoce, porque no quiso comentar nada acerca de este aspecto personal. De hecho, Nadal reconoció que en los últimos tiempos «he tenido más lesiones de la cuenta que me han provocado mala leche, pero que a la vez me han permitido estar más tiempo en casa, con familia y amigos, con la convivencia diaria de quien agradeces su ayuda día a día». Nadal también lanzó otro mensaje, relacionado con su vida personal. «Agradezco el respeto y de la manera que se me trata. He intentado de ser siempre una persona cercana y ver que se me respeta y puedo hacer una vida como una persona normal de mi pueblo para mí es importantísimo y me hace tener una vida plena y feliz». El tenista no quiso hacer declaraciones ni al entrar ni al salir del Consolat de Mar.