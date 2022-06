Moyà: «Esto es Roland Garros, es Rafael Nadal y a muerte con ello»

En la víspera de una nueva final de Roland Garros, Carlos Moyà ve a Rafael Nadal con confianza y valora que es «un jugador que se transforma en cada partido». El campeón de la Copa de los Mosqueteros en 1998 aseguró que el balear «sufrió» y tuvo que tirar de «épica» para superar las semifinales ante Zverev que dejaron al equipo del manacorí «sensaciones un poco raras». «Es Roland Garros, es Rafa Nadal y a muerte con ello», sentenció Moyà, que desvincula el nivel de las semifinales del que puede ofrecer su amigo y pupilo en el encuentro decisivo de este domingo ante Casper Ruud. «Cada partido que salva es una transformación en un nuevo jugador. Ante Zverev no fue su mejor partido aquí, pero lo que da confianza es que puede superar las adversidades», advirtió el palmesano, que admitió que «no las tuve todas conmigo pero siempre esperas que saque algo».

Aseguró que es difícil «sacar conclusiones» del duelo ante Zverev «por el rival y las condiciones, que fueron mucho más lentas de lo esperado», pero resaltó que Nadal se tuvo que «adaptar y tirar de épica» y que «sigue vivo» pese a reconocer que su paisano «pegó un bajón físico es algo poco habitual. «Se acaba recuperando. En tierra batida es distinto que en pista rápida y me preocupa menos, no creo que sea un hándicap», avisó. Las previsiones meteorológicas vuelven a anunciar lluvia, por lo que se podría repetir un partido con la pista central cubierta y mucha humedad, unas circunstancias que no son las mejores para el juego del manacorí ni para sus gustos. En cualquier caso Moyà indicó que «da igual las condiciones, serán las que sean y hay que adaptarse». «Rafa es un todoterreno y tiene predilecciones, pero se adapta», resumió.

Sobre Casper Ruud, subrayó que sus principales armas son «la confianza con la que llega» y el hecho de que sea el tenista con «más juego de tierra que hay en el circuito». «Es el más terrícola, una especie que tiende a la», apuntó el palmesano que espera «una batalla de fondo con rallys largos en el que intentará dominar con su derecha». Además, incidió en el «gran éxito» que supone para la Rafa Nadal Academy que la final enfrente al mallorquín y a un jugador que ha establecido su base en Manacor. La balanza también se puede definir desde el plano de la experiencia en el que claramente Nadal cuenta con un bagaje muy superior. «No es el sitio más fácil para jugar una final de Grand Slam contra un superconsagrado, pero nosotros no contamos con ello, contamos que Rafa juegue bien y golpee bien la bola y al final es Roland Garros, es Rafa Nadal y a muerte con ello», apuntó.