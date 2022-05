La rivalidad más repetida de la historia del tenis vive un nuevo episodio, el número 59. El serbio Novak Djokovic y el mallorquín Rafael Nadal se enfrentan este martes en los cuartos de final de Roland Garros. Como novedad, se miden por primera vez sobre la tierra batida en el turno de noche. Desde que la organización del torneo se inventó hace dos años el turno nocturno, que le permitió sacar más dinero por las entradas y por los derechos televisivos, el número uno del mundo y el 13 veces campeón todavía no habían coincidido en pista bajo la noche parisiense. En esta noticia en evolución puedes seguir el desarrollo del partido.

PRIMER SET (6-2)

Comienzo electrizante del encuentro con Rafael Nadal muy agresivo al resto en el primer juego del partido. El ‘manacorí’ ha dispuesto de tres bolas de break y ha aprovechado la última gracias a un fallo de revés de Djokovic. En el juego siguiente Nadal conserva su servicio con dos últimos puntos ganadores: un revés paralelo a la línea de fondo y otro revés en respuesta a una dejada del serbio (2-0) Djokovic gana sin problemas su segundo saque, con 'ace' incluido para cerrar el juego (2-1).

En el cuarto juego del partido llegan los primeros problemas con el servicio de Nadal. Djokovic dispone de dos bolas de break gracias a un gran resto tras el segundo saque del mallorquín. Nadal salva la primera tras un revés cortado que se va largo del serbio y la segunda tras una gran jugada que acaba con un smash. Nadal salva su servicio con una gran derecha y una bola del serbio que toca la cinta y se va por la línea de fondo (3-1).

Problemas de Djokovic al servicio. Con 15-30 logra la igualada con un revés cruzado antológico, pero en la siguiente bola falla con la derecha y da otra oportunidad de rotura a Nadal, que con un drive paralelo descomunal certifica el segundo break (4-1).

Nadal continúa como un martillo pilón y mantiene su servicio en blanco. Por ahora, partido perfecto del mallorquín, con un gran juego de fondo de pista. (5-1). Saca el serbio para seguir vivo en el primer set y logra mantenerlo sin dificultades (5-2).

Nadal al servicio con la oportunidad de cerrar el primer set. Falla Nada su volea de derecha, pero iguala el tanteador con otra derecha paralela tremenda. Una derecha de arriba abajo de Djokovic le permite tomar ventaja en el juego, que neutraliza Nadal con un gran saque al medio, derecha al revés del serbio y volea corta de derecha. Un fallo de revés cruzado da el primer set ball al mallorquín, que convierte gracias a un saque abierto al revés del serbio, cuyo resto se estrella en la red (6-2).

SEGUNDO SET

Nadal no da respiro al serbio. Gracias a un revés cruzado y a una defensa numantina logra su primera bola de break per su resto se v por apenas un centímetro. Con 40-40, Nadal sigue atacando y provoca el fallo de derecha del serbio. La segunda bola de break también la salva Djokovic con golpes profundos que fuerzan el fallo de Nadal. La tercera bola de break llega tras tres derechas cruzadas, la última engañando al serbio que apenas puede devolver la bola y Nadal acaba con una volea corta de revés. Pero el serbio no se rinde y con un gran punto acabado con un revés fuerza de nuevo el 'deuce'. Un fallo de revés que se va largo hace que Nadal disponga de su cuarta bola de break, pero tras un gran resto, su revés se va fuera. Otra lección de tenis en el siguiente punto: enésima derecha paralela de Nadal y dejada magistral a contrapié. La quinta bola de break tampoco es definitiva por un gran punto de Djokovic. Otra gran derecha de Nadal le da la sexta bola de rotura pero tampoco la hace efectiva. Un fallo en el revés de Djokovic le da la séptima bola de rotura que esta vez sí hace es la definitiva con una derecha cruzada y una fácil volea tras más de 13 minutos del primer juego del segundo set (1-0).