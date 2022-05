El Mallorca Championships confirma a Bautista y sueña con Medvedev y Alcaraz

El Mallorca Championships, que se disputará entre el 19 y el 25 de junio en el Mallorca Country Club de Santa Ponça, contará con la participación de Roberto Bautista Se suma a jugadores de primer nivel como Pablo Carreño y Nick Kyrgios para seguir dando brillo a un listado de participantes que aún aguarda sorpresas, entre ellas la posible participación de Daniil Medvedev, que no puede disputar Wimbledon por el veto a los tenistas rusos, y de Carlos Alcaraz, al que se le reserva una invitación por si el murciano termina de cuadrar su agenda con la disputa de la cita isleña de la ATP.

Toni Nadal, director del torneo, ha desvelado que en la edición de 2022 uno de los principales reclamos será Bautista y no ha descartado que en el mes que queda aún se pueda elevar el nivel. «El año pasado tuvimos la suerte de tener un torneo extraordinario con cinco 'top ten', algo inaudito para un 250, y todos quedaron encantados, lo que invita a muchos a repetir. De momento tenemos a Roberto Bautista, que es un jugador especial, semifinalista en Wimbledon, que ha sido noveno del ránking mundial y que garantiza un buen espectáculo», ha señalado al mismo tiempo que ha remarcado la participación de Pablo Carreño y de Nick Kyrgios, al que ha señalado como «uno de los jugadores más atractivos del circuito por lo que hace en la pista». «Es un jugador con potencial de número uno, que da espectáculo, algunas veces algo más que espectáculo, pero todos los torneos querrían contar con su participación. Espero que dé el espectáculo que suele dar en las pistas», ha subrayado.

Edwin Weindörfer, CEO de e | motion, empresa organizadora del torneo, ha celebrado la renovación del compromiso de patrocinio con OK Mobility y el respaldo de los colaboradores de cara a una nueva edición en la que el final de las restricciones permitirá la presencia de 3.500 espectadores diarios. Además, se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de dar más lustre al cuadro y ha indicado que, pese al vínculo del certamen con el All England Club, el Mallorca Championships «no está obligado a ir de la mano con Wimbledon» en el veto a los jugadores rusos, lo que facilitaría que Daniil Medvedev pudiera defender su título en Santa Ponça. Al respecto, Toni Nadal ha indicado que «el problema causado a los jugadores rusos puede llevarlos a intentar cubrir semanas de competición y puede facilitar que Medvedev venga a jugar aquí, igual que Rublev». «A veces la cercanía del torno con Wimbledon es un problema y el hecho de no poder jugarlo aumenta las oportunidades de que jueguen el Mallorca Championships», ha reflexionado.

La posibilidad de contar con Carlos Alcaraz «no es fácil, pero se intenta» ha señalao el director del torneo. «Su calendario va a depender de Roland Garros y los siguientes torneos», ha enfatizado, mientras que Edwin Weindörfer ha afirmado que integrarlo en el torneo, uno de los tres ATP que se desarrollan en España, «sería muy interesante a largo plazo». «Hablaremos y se va a intentar, pero ahora está totalmente concentrado en Roland Garros y posteriormente podemos reservar una invitación para aguardar su decisión de último minuto porque somos el último torneo antes de Wimbledon», ha explicado.

Cabe recordar que uno de los grandes alicientes de la pasada edición del Mallorca Championships, además de la participación de cinco jugadores del top ten, fue la presencia de Novak Djokovic, que eligió Mallorca para preparar su asalto a Wimbledon y que finalmente tomó parte del cuadro de dobles. Sólo una lesión de su compañero le impidió disputar la final por el título después de haber acumulado kilómetros y sensaciones sobre el césped de Santa Ponça antes de poner rumbo a Londres.

Por su parte, Othman Ktiri responsable de OK Mobility, cuya sede en el polígono de Son Castelló, ha albergado la presentación, ha destacado el compromiso de la firma con el deporte en general y el torneo en particular. La asociación con los valores que emanan del deporte y el valor turístico del Mallorca Championships hacen que la firma estreche vínculos con la cita mallorquina de la ATP al mismo tiempo que ha dado a conocer su estreno en el patrocinio del torneo de Stuttgart.