Tras perderse los torneos de Montecarlo y Conde de Godó por su lesión en una costilla, Rafael Nadal pisará este miércoles por primera vez una cancha de tierra en partido oficial (Teledeporte, no antes de las 16:00 horas). Kecmanovic, número 32 del mundo, será su rival en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid. El serbio derrotó al kazajoBublik en un encuentro que se puede considerar ‘perfecto’ porque no cometió un solo error no forzado. Será una buena piedra de toque para evaluar el estado del campeón de 21 grand slams, que no disputa un encuentro desde el pasado 20 de marzo, cuando Taylor Fritz le derrotó en la final de IndianWells. La lesión, producida en el encuentro de semifinales ante Alcaraz, le ha mantenido 45 días apartado de la competición.

El único enfrentamiento entre ambos tenistas se produjo el año pasado en octavos de final del Abierto de Acapulco, sobre superficie dura, y Nadal se impuso por 6-2 7-5. El jugador manacorí busca en Madrid empezar a coger el ritmo necesario para afrontar lo que queda de la temporada de tierra con las mayores garantías de cara a la cita más importante del año, Roland Garros, donde tiene la oportunidad de conquistar su título número 14 y aumentar a 22 el número de grandes títulos. Tras haber estado parado totalmente durante cuatro semanas tras serle diagnosticada una fisura costal, comenzó hace dos semanas a realizar entrenamientos muy suaves golpeando sobre todo de derecha. Poco a poco fue cogiendo más soltura y probó también el revés. El golpe que ha dejado casi para el final ha sido el saque, ya que era el que más le molestaba por la lesión. Doblete en el Bernabéu Durante su estancia en Madrid, Nadal ha alternado su preparación con diversos actos promocionales. También realizó el saque de honor en el partido entre el Real Madrid y el Espanyol del pasado sábado, donde el conjunto blanco se proclamó campeón de Liga y hoy está prevista su presencia de nuevo en el Santiago Bernabéu para presenciar el encuentro contra el Manchester City de semifinales de Liga de Campeones. Por ello, la organización accedió a ponerle el partido en un horario que le permitiera asistir sin problemas al encuentro que comenzará a las 21.00 horas. Otro de los grandes favoritos del torneo, vendedor el año pasado en Madrid, Alexander Zverev, también comenzará hoy su participación en el torneo.El jugador alemán, capaz de lo mejor y de lo peor, tendrá en frente al croata Marin Cilic, verdugo este martes de Albert Ramos. Novak Djokovic, número 1 del mundo, debutó este martes en el torneo con victoria. El serbio se deshizo con facilidad de Gael Monfils, a pesar de la buena temporada que está realizando el tenista galo, ganador este año en Adelaida. Sin embargo, el vencedor de 20 grand slams no tuvo piedad y demostró encontrarse en un buen momento de forma sin notar los problemas físicos que le impidieron conquistar hace casi diez días el torneo en Belgrado, donde cayó en la final ante el ruso Rublev. Djokovic se enfrentará al vencedor del encuentro entre Shapovalov y Murray, que no había concluido al cierre de esta edición, al igual que el encuentro de Carlos Alcaraz contra el georgiano Basilashvili. En categoría femenina, Sara Sorribes logró una victoria muy meritoria ante Daria Kasátkina por 6-4, 1-6 y 6-3. La jugadora castellonense es la única representante española en el cuadro tras las tempranas y sorpresivas eliminaciones de Paula Badosa y Garbiñe Muguruza.