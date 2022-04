Naomi Osaka ha estado entrenando el Mallorca Country Club de Santa Ponça, de cara a preparar los próximos torneos. La gira de tierra ya ha comenzado y la jugadora nipona ganadora de cuatro Grand Slams (2x US Open y 2x Australian Open) ha decidido pasar unos días en Mallorca para preparar el asalto a uno de los Grand Slams que todavía no ha ganado. Previo a su llegada a Madrid se le ha visto entrenar durante 5 días con gran intensidad en las instalaciones del Mallorca Country Club de cara a los próximos torneos que vienen por delante. Un calendario exigente en el que Osaka, ex número 1 del mundo, amante de la naturaleza y la privacidad, ha encontrado la mejor ubicación para entrenar con la tranquilidad y discreción necesarias para afrontar el exigente calendario que tiene por delante.

Edwin Weindorfer y Marie Walketseder aprovecharon la oportunidad para nombrarla socia honorífica del club y se une al príncipe Alberto de Mónaco, Novak Djokovic, Dominic Thiem o Carlos Moyá como algunos de los miembros más selectos del mismo. Edwin valora la presencia de Naomi en el club: «nos alegra que los mejores jugadores del circuito decidan venir a entrenar al club, es un reflejo del trabajo que se está haciendo y de la realidad de que el club es un referente a nivel mundial» La variedad de superficies (hierba, tierra y pista rápida) y el amplio gimnasio que tiene permite a los tenistas prepararse para todas las superficies y torneos a lo largo de todo el año en las instalaciones del Mallorca Country Club. En este caso ha sido Osaka la que ha querido preparar la gira de tierra del circuito WTA en el club y cada vez son más los tenistas que deciden pasar por las instalaciones y disfrutar del club más allá de las fechas del ATP 250 Mallorca Championships.