El legendario extenista alemán Boris Becker, ganador de seis torneos del Grand Slam, fue declarado culpable este viernes por un tribunal británico de cuatro delitos financieros relacionados con su quiebra en 2017. El exnúmero uno del mundo, que estaba acusado de haber ocultado millones de libras en activos para evitar así pagar sus deudas, se enfrenta a una pena de hasta siete años de cárcel, y su sentencia se conocerá el próximo 29 de abril, según informaron medios británicos. El jurado del tribunal de Southwark, en Londres, lo halló culpable de haber transferido cientos de miles de libras de sus negocios tras ser declarado insolvente en 2017.

El ganador de tres títulos de Wimbledon también ocultó una propiedad en Alemania, un préstamo de 825.000 euros y acciones en una empresa tecnológica. Al mismo tiempo, la corte lo halló inocente de otros 20 cargos que pesaban contra él, entre ellos no haber entregado trofeos y medallas que fueron puestos en subasta por un administrador tras su bancarrota. Becker estuvo acompañado por su pareja, Lilian de Carvalho Monteiro, y no quiso hacer declaraciones tras la vista judicial. Fue declarado insolvente en junio de 2017 en el caso de un préstamo bancario no devuelto de 3,8 millones de euros para rehipotecar una propiedad en la isla española de Mallorca.

En 2002, el alemán ya había sido condenado a dos años de libertad condicional y a pagar medio millón de euros por evasión fiscal entre los años 1991 y 1993. En los últimos años, el extenista ha compaginado su trabajo como entrenador, ayudando a jugadores como Novak Djokovic, con el de comentarista en medios de comunicación, como hace habitualmente en el torneo de Wimbledon con la cadena británica BBC.