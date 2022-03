La Rafa Nadal International School retirará los carteles que publicitan el centro con el logotipo oficial del Govern. El centro usó el emblema, sin el permiso de la Conselleria de Presidència, para informar de que las etapas educativas de Infantil, Primaria y Secundaria que se ofrecen están homologadas.

La escuela privada cuenta con la homologación de la Conselleria d'Educació, como cualquier otro centro, pero no recibe ninguna subvención pública pese haber usado el logotipo del Govern. El uso del emblema ha generado críticas de usuarios en las redes sociales en los últimos días, pero también por parte de Més per Mallorca y Més per Menorca.

Los dos partidos registraron el jueves y ayer diversas preguntas parlamentarias para saber por qué el logotipo aparece en la publicidad del colegio. El diputado menorquinista, Josep Castells, llegó a decir en un comunicado que le parecería injustificable si hubiera habido una retribución económica por el uso del logotipo. En ningún caso el Govern ha pagado nada a la institución, según confirman fuentes de Presidència.