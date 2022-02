El serbio Novak Djokovic cayó ante el checo Jiri Vesely, por 6-4 y 7-6(4), en los cuartos de final del torneo de Dubai y perdió el número uno del mundo que a partir del lunes próximo ostentará el ruso Daniil Medvedev. El balcánico, que disputó en Dubái su primer torneo de la temporada, necesitaba conseguir un mejor resultado que Medvedev en el de Acapulco. Djokovic cayó ante el checo en cuartos de final, tramo que el ruso ya ha alcanzado en México, donde todavía permanece con aspiraciones. Medvedev se convertirá en el tercer ruso después de Yevyeny Kafelnikov y Marat Safin en ser número uno del mundo. Djokovic permaneció en la cima del ránking durante 361 semanas. Novak Djokovic se topó con un jugador al alza que volverá a estar entre los cien mejores del circuito la próxima semana.

El checo, sin éxitos ilustres en su carrera, tuteó desde el principio al balcánico y mantuvo siempre un alto nivel de juego que prolongó hasta el último punto. Vesely, que ya dio muestras de su estado de forma en el choque del miércoles ante el español Roberto Bautista, inició el encuentro con una rotura del saque del serbio. Una declaración de intenciones. No fue un espejismo. Aunque Djokovic reaccionó e igualó a dos juegos, el tenista de Pribram de 28 años y ahora instalado en el puesto 123 del ránking volvió a quebrar en el séptimo para situarse con 4-3 y saque. Lo aprovechó y cerró el set. El jugador de Belgrado perdía por primera vez un parcial en lo que va de temporada. El segundo mantuvo el equilibrio. Djokovic no pudo abrir brecha en la manga y fue el checo, otra vez, el que hizo la rotura, también en el séptimo. Con 5-4 sacó para ganar el partido. Pero el jugador de Belgrado reaccionó, rompió el saque de Vesely e igualó el set que acabó en el 'tie break'. No le tembló el pulso al checo que se impuso en el desempate para cerrar un triunfo memorable y hacer perder el número uno del mundo a Djokovic por primera vez desde enero del 2020.

El tenista de la República Checa que solo tiene dos títulos en su historial, en Pune 2020 y en Auckland 2015 cuando alcanzó también la final de Bucarest, volvió a ganar a Djokovic, al que ya había vencido en Montecarlo, sobre tierra, en el 2016. Vesely se enfrentará en semifinales contra el ganador del choque entre el lituano Ricardas Berankis y el canadiense Denis Shapovalov. Por el otro lado del cuadro sobreviven el ruso Andrey Rublev, segundo cabeza de serie, y el polaco Hubert Hurkacz, quinto. Rublev tuvo que remontar ante el estadounidense Mackenzie McDonald (2-6, 6-3 y 6-1) para lograr su séptimo triunfo seguido y situarse en sus terceras semifinales de la temporada tras las de Rotterdam, que perdió ante Felix Auguer Aliassime, y la de Marsella, que le proporcionó su primer título de la temporada y el décimo de su carrera. Buscará el ruso la final contra el polaco Hurkacz que dejó fuera dle torneo al italiano Jannik Sinner. El tenista de Wroclaw, undécimo del mundo, pretende en Dubai elevar a cinco el número de títulos en su carrera. Ganó en 85 minutos al transalpino, al que ya había vencido en Miami el pasado año pero con el que perdió en las Finales ATP del 2021.