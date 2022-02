El tenista español Carlos Alcaraz sigue rompiendo récords y asombrando a todos. Tras ganar en Río de Janeiro (Brasil) su primer torneo 500, ha ascendido al top-20 de la clasificación mundial y es el más joven en alcanzar esta cota, desbancando a otro ilustre como el mallorquín Rafael Nadal. Con 18 años, nueve meses y 16 días, el murciano es el más joven de los jugadores en activo en llegar al top-20, adelantando a Nadal que consiguió esta gesta con 18 años, 10 meses y un día.

Alcaraz afirma no tener prisa y quiere ir pasando etapas poco a poco, pero lo cierto es que su trayectoria está siendo meteórica y que las expectativas puestas en él son cada vez más exponenciales. «Me he marcado como objetivo no salir del Top 20 y seguir progresando poco a poco», declaró, tras su coronación brasileña. «Este título me da mucha confianza en lo que hago porque considero que voy por buen camino para ser el número 1 del mundo. Es una de mis metas porque quiero soñar a lo grande», añadió.